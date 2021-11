Igralka se je na snemanju slekla in požela bučen aplavz

Nocoj ob 18.45 si boste na Planetu lahko ogledali romantično komedijo Vse njegove ženske (Dr. T & the Women). V njej bo poleg Richarda Gera in Helen Hunt v glavni vlogi nastopila tudi igralka Farrah Fawcett. V nadaljevanju si lahko preberete, koliko požrtvovalnosti je od igralke zahtevalo sodelovanje v tem filmu in pa, kako ji je snemanje golega prizora prineslo bučen aplavz.

Igralka Farrah Fawcett je bila že takoj po prejetju ponudbe za sodelovanje v romantični komediji povsem iz sebe. "Ko so moji agenti prejeli ponudbo, so najprej rekli, da sem zasedena, ker sem sodelovala že pri drugem projektu. To se mi je zdelo nesprejemljivo, saj mi je bilo končno omogočeno sodelovanje z režiserjem Robertom Altmanom, za katerega bi storila prav vse. Tako so mu agenti vrnili klic, termine snemanja pa smo uskladili z mojim drugim filmskim projektom," je dejala Farrah.

Farrah Fawcett je za potrebe snemanja nekajkrat tudi na dnevni bazi letela iz enega ameriškega mesta v drugega, ob tem pa je morala vsakič spreminjati tudi barvo svojih las, saj je vsaka od vlog, ki jih je kombinirala, zahtevala od nje drugačno pričesko. "Ko sem prispela na snemanje, sem bila plavolaska, ko sem odhajala s snemanja, pa sem bila rjavolaska," se je spominjala igralka.

Za en prizor v romantični komediji se je igralka morala povsem sleči. "Z goloto nimam težav, če je ta upravičena in služi potrebam zgodbe ter igranega karakterja. V tem filmu je bilo temu tako, poleg tega pa je to film Roberta Altmana. Zanj in za njegov film se je bilo vredno sleči," je priznala Farrah.

Režiser Robert Altman je želel, da bi se igralka med tem prizorom počutila čim bolj prijetno, zato je sprva naročil delu filmske ekipe, ki mu ni bilo treba biti nujno prisoten med tem prizorom, naj se umakne. Temu je igralka ostro nasprotovala, saj je trdila, da se ne sramuje svojega telesa. Posledično so prizor posneli s celotno filmsko ekipo, ki ji je na koncu tudi stoje zaploskala.

Romantična komedija Vse njegove ženske (Dr. T & the Women) na Planetu ujamete ob 18.45.

