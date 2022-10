Zvezdnik je za sodelovanje pri tem filmu navedel zelo zanimiv razlog

Tango (Don Cheadle) je policist z oddelka narkotikov in ima tajno nalogo, ki ga prisili, da mora izbrati med dolžnostjo ali odhodom. Zadnjega pa mu nadrejeni nikakor ne dovolijo. Družinski mož Sal (Ethan Hawke) je detektiv, ki se ne more upreti priložnosti, ki jo ponuja korupcija, saj z njegovo plačo z družino komaj preživijo mesec. Eddie (Richard Gere) je policist, tik pred upokojitvijo, in že dolgo ni predan službi, zato se vsako jutro skuša spomniti smisla o nadaljevanju življenja, vendar mu gre bolj slabo. Usoda bo trojico pripeljala na isto mesto, v četrt v Brooklynu, kjer bo skušal vsak od njih prevzeti zakon v svoje roke.

Don Cheadle in Wesley Snipes sta v intervjuju za Collider sprva spregovorila o tem, kaj ju je pritegnilo k sodelovanju. Don je malo za šalo, malo zares dejal: "Vsekakor velik sod denarja, ki ga je to prineslo pod mojo streho. Pa še poneverjen ni bil, zato sem takoj pristal. V resnici pa sem si želel predvsem sodelovati z režiserjem. Antoine Fuqua ima namreč izjemen smisel za ustvarjanje filmov tovrstnega žanra."

Don Cheadle in Wesley Snipes. Foto: IMDb

Wesley pa je razkril: "Tudi midva z režiserjem sva večkrat poskušala sodelovati že desetletje pred tem projektom, ampak so se najini urniki vedno križali. Tokrat pa sem bil prost, nato pa mi je povedal še, da bom lahko igral z Donom Cheadlom, kar me je samo še dodatno prepričalo. Piko na i pa je predstavljala še možnost sodelovanja z Richardom Gerom in Ethanom Hawkom. Vsi moji pomisleki so bili odpravljeni."

Novinarja je nato zanimalo, kateri so bili ti pomisleki, Wesley pa je pojasnil: "Sam igram v vlogi preprodajalca drog. To se mi je zdelo malce sporno, saj nisem želel podkrepiti že tako ustaljenih stereotipih o temnopoltih, ki so skoraj vedno kriminalci. Moj lik pa je preživel nekaj let za zapahi, zato je imel možnost premisleka o svojih dejanjih in učenja iz svojih napak."

Richard Gere in Ethan Hawke. Foto: IMDb

Tudi Ethan Hawke ni skrival, kaj mu je bilo pri samem filmu Zakon ulice (Brooklyn’s Finest) najbolj všeč, saj je priznal: "Najbolj me je navdušila zgodba, saj smo ustvarili portret človeštva in ne nekega izoliranega posameznika. In zaradi tega je bil ta projekt eden od tistih, ki sem ga res opravljal z velikim veseljem." Ethan je poudaril, da je sicer zelo težko ustvariti dober film, saj jih je vsako leto na tržišču "malo morje", a le redkim uspe, in zato misli, da ima tudi ta film odličen potencial, da uspe.

Svoje razloge za sodelovanje v tem filmu pa je navedel tudi Richard Gere. "Vedel sem, da scenarij v napisanem skriva nekaj več, in res sem si želel izvedeti, kaj to je. To se je zgodilo šele po tem, ko sem pogledal posnete prizore in videl, kaj vse so izražali na ekranu. Prevzet sem bil tako nad prikazom najrazličnejših čustev, ki so se prepletala vse od besa pa do nežnosti, kot tudi nad samo pristnostjo značajev likov, ki so delovali zelo resnično."

