Zvezdnici so ljubezenski prizori povzročili nenavadne težave

Filmski igralci pogosto pripovedujejo, da je snemanje ljubezenskih prizorov vse prej kot romantično. In čeprav je na filmskih platnih vse videti zelo intimno, morajo v resnici igralci te prizore odigrati pred veliko filmsko ekipo, zato se marsikdo ob tem znajde v veliki zadregi.

Da snemanje teh prizorov ni preprosto, je v filmu, ki jo je izstrelil med najbolj iskane hollywoodske zvezde, spoznala tudi takrat 22-letna Julia Roberts, ki je pred tem posnela le dva filma in z ljubezenskimi prizori ni imela veliko izkušenj. Nekaj časa je celo oklevala, ali bi vlogo sprejela, saj njen lik ni bil ravno v skladu z vrednotami, ki jih sicer zagovarja.

Richard Gere in Julia Roberts Foto: IMDb

Med snemanjem kultnega ljubezenskega prizora z Richardom Gerom je bila zato tako nervozna, da ji je zelo opazno izstopila žila na čelu. Režiser Garry Marshall in zvezdniški soigralec sta ji nato masirala čelo, dokler žila ni izginila. To pa še ni bilo vse, od stresa so se ji na telesu začele pojavljati še rdeče lise.

Foto: IMDb

"Nikoli prej nisem snemala takšnih prizorov in bila sem res živčna. Ko je režiser izrekel, da se morava poljubiti, sem takoj dobila izpuščaje," je priznala in nadaljevala: "Bilo je tudi smešno, saj smo s filmsko ekipo postali takšna družina, da so takrat, ko je bilo treba posneti kakšen ljubezenski prizor, vsi vedeli, kako se počutim, in bili zaradi tega še bolj živčni kot jaz."

Med nepozabne prizore iz tega filma spada tudi tisti, v katerem Julia prepeva v kadi, polni milnih mehurčkov. Da bi bila pena čim bolj gosta, so v kad vlili veliko količino zelo močnega detergenta, ki je igralki celo izpral barvo z las. Za nadaljevanje snemanja so ji morali lase še enkrat prebarvati.

Foto: IMDb

Zanimivo je tudi, da ogrlica, ki jo v filmu Richard Gere podari Julii Roberts in naj bi bila vredna 250 tisoč dolarjev, ni bila ponaredek. Kos nakita, ki ga vidimo v filmu, je bil v resnici vreden četrt milijona ameriških dolarjev, zato je bil med snemanjem tega prizora vedno prisoten tudi varnostnik s pištolo.

V omenjenem prizoru, ki si ga lahko pogledate v zgornjem videu, je Richard Gere tudi nekoliko improviziral, ko je za šalo zaprl škatlo, v kateri je bila ogrlica. Odziv Julie Roberts je zato povsem spontan, kar je bilo režiserju zelo všeč, zato je tudi ta delček uvrstil v film.

