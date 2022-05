Igralca sta se na snemanju zmasirala kar sama, čeprav so najeli maserke

Glavni igralec zna zares spretno ravnati z orožjem.

Zahvaljujoč delu, opravljenemu v postprodukciji, za igralce dandanes ni tako nujno, da znajo tudi v resničnem življenju dobro streljati. Schmidt, ki ga igra Jonah Hill, in Jenko, ki ga igra Channing Tatum, sta v filmu 21 Jump Street: Mladenič v modrem (21 Jump Street) prikazana kot izjemno dobro izurjena v rokovanju s strelnim orožjem, saj sta igrala v vlogah policistov.

V resničnem življenju pa pri tem blesti samo Channing Tatum. Brie Larson, ki tudi nastopa v filmu, je razkrila, da je Channing tudi na snemanju pokazal svoje spretnosti, saj je s pištolo izvedel kar nekaj trikov. Med drugim je na začudenje vseh samo z eno roko napel pištolo, Brie pa je v šali dejala: "Ne želite pa si videti, kako je z orožjem ravnal Jonah Hill."

Videz igralca iz srednje šole je v filmu povzet po resničnih dogodkih, saj je takrat želel biti podoben Eminemu.

Eden od zabavnejših prizorov, ki ga boste lahko videli v filmu 21 Jump Street: Mladenič v modrem (21 Jump Street), bo tisti, kjer se bosta glavna igralca vrnila v čas srednješolskih let. Jonah Hill in Channing Tatum sta bila deležna temeljite preobrazbe, kar vam bo najverjetneje izvabilo nasmeh. Jonah Hill je razkril, da ta podoba najstniškega lika v resnici izvira iz obdobja njegovega življenja, ko je sam obiskoval srednjo šolo. Takrat si je namreč želel, da bi bil po videzu in slogu oblačenja podoben ameriškemu raperju Eminemu.

Channing Tatum in Jonah Hill. Zadnji je v srednješolskih časih v resnici želel, da bi bil videti kot Eminem. Foto: IMDb

Med snemanjem so zaprli avtocesto, da je glavni igralec lahko skakal čez avtomobile, kar pa ni minilo brez težav.

Eno od večjih akcijskih sekvenc akcijske komedije 21 Jump Street: Mladenič v modrem (21 Jump Street) lahko pričakujete v sredini filma, ko Schmidta (Jonah Hill) in Jenka (Channing Tatum) preganjajo po avtocesti. Ker bo Schmidt igral Petra v šolski upodobitvi igre Petra Pana, bo prisiljen teči po avtocesti v svojem kostumu, ta pa ne bo takšna paša za oči kot Jenko, ki bo vmes tekel in skakal čez avtomobile. Na tej točki v filmu je Jenko postal strokovnjak za drsenje med vozili in skakanje čeznje, toda v zakulisju je Channing Tatum potreboval veliko poskusov, preden je osvojil to spretnost. Tatum je namreč imel pri tem kar nekaj težav, med vsemi poskusi pa se je nekajkrat tudi poškodoval.

Med snemanjem so igralci vedno imeli prisotne tudi maserje.

Za večino akcijskih filmov je bistvenega pomena, da so igralci v dobri fizični pripravljenosti, saj lahko le tako učinkovito izvajajo akcijske kadre. Za 21 Jump Street: Mladenič v modrem (21 Jump Street) je eden izmed fizično zahtevnejših prizorov prej omenjeni, ko sta glavna igralca na avtocesti. Režiser je bil v skrbeh, da bi se Channing Tatum in Jonah Hill med izvajanjem prizora poškodovala, zato so med snemanjem tega prizora najeli tudi maserke. Četudi se morda sliši kot pretirana poteza, to ni prvi film, pri katerih so jih najeli. Jonah Hill je med drugim na snemanju tega dela filma tudi sam zmasiral soigralca Channinga Tatuma.

