Za valentinovo nam bo vroče!

Ustvarjalna ekipa prvega filma, ki je požel pohvale tako kritikov kot občinstva, se je za tokratnji zasnji ples ponovno združila: Channing Tatum v vlogi Mikea Lana, Steven Soderbergh pa ponovno zasede režiserski stolček s scenarijem Reida Carolina, ki je napisal tudi prva dva filma. Ob Tatumu glavno žensko vlogo zavzame Salma Hayek Pinault.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

V tretjem delu franšize spremljamo zgodbo »vročega« Mikea, ki zaradi propadlega poslovnega dogovora, po dolgem premoru ponovno stopi na oder. Ker je brez denarja, sprejema tudi različna priložnostna dela za šankom.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Ko mu prijateljica, ki je tudi znana osebnost (Salma Hayek Pinault), predstavi ponudbo v Londonu, ki je ne more zavrniti, saj misli, da bo le ta zadnji veliki uspeh, jo brez oklevanja sprejme, ne zaveda pa se, da ima ona v ozadju popolnoma drugačne načrte.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Film so producirali Nick Wechsler, Gregory Jacobs, Channing Tatum, Reid Carolin in Peter Kiernan. Izvršna producentka je Julie M. Anderson. Ob Channingu in Salmi igrajo tudi Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed in Vicki Pepperdine. Napovednik filma si lahko ogledate v zgornjem videu.

Vroči Mike: Zadnji ples v kina po Sloveniji prihaja predpremierno 7. februarja, VSTOPNICE PA SO ŽE V PRODAJI online ali na blagajnah vseh večjih kinematografov.