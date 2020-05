Igralka v šoku: Zvezdnik se je želel pretihoptapiti na njeno zabavo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14. uri si na Planetu lahko ogledate oddajo Ellen, v kateri bosta gostovala igralca Kate Hudson in njen brat Oliver, ki je nase najbolj opozoril z glavno vlogo v seriji Šola za pare (Rules of Engagement). Voditeljici sta med drugim zaupala prigode z domačih zabav, ki sta jih prirejala kot najstnika.

Voditeljico Ellen je najbolj zanimalo, ali sta slavna brat in sestra že v otroštvu vedela, da bosta postala igralca. "Kate bila vedno nastopaška in željna pozornosti, tako da smo zanjo vsi takoj vedeli, da bo pristala v tem poslu. Meni je šla s tem vedno zelo na živce," je priznal Oliver, zase pa dejal, da je v mladosti raje sam snemal filme, ni pa resno razmišljal o poklicu igralca.

V nadaljevanju pogovora sta zvezdnika Ellen zaupala tudi o najstniških zabavah, ki sta jih prirejala, ko staršev ni bilo doma. "Vsakič, ko sta naju starša pustila sama, sva priredila noro zabavo, kjer je šlo dostikrat kaj narobe," je povedala Kate, Oliver pa razkril, da je enkrat sam razbil eno izmed luči. "Oprosti, mama, zdaj veš, da ni bil kriv naš kuža," se kar v oddaji opravičil igralec.

Kate je z Ellen delila tudi zgodbo o tem, kako je na eni izmed zabav, na katero sta z bratom povabila okrog 400 ljudi, stala na vhodu in preverjala, ali res prihajajo samo povabljeni gostje. "Vmes sem zagledala, kako želi neki moški preplezati vhod pred našo hišo. Pristopila sem k njemu, da bi mu povedala svoje in šele nato opazila, da se je na zabavo želel pritihotapiti Tom Cruise," je z velikim nasmeškom povedala igralka. Ko ga je zasačila, ji je zvezdnik v svoji obrambi rekel samo: "Sem slišal, da imate tukaj zabavo in ker nisem bil povabljen …"

Utrinek pogovora Ellen z Oliverjem in Kate Hudson si lahko ogledate na spodnjem videu, več pa ne zamudite danes ob 14. uri na Planetu:

