Igralka je imela v otroštvu doma več kot trideset mačk #video

V začetku pogovora sta se Melissa in Ellen najprej nasmejali spominu na igralkin zadnji obisk v oddaji, ko jo je Ellen poslala v kemično čistilnico in ji sproti dajala navodila, kaj naj tam dela in govori. Zaigrati je morala, da je omedlela, ljudje pa so bili tako iz sebe, da so zares klicali rešilni avtomobil.

Melissa je voditeljici nato zaupala, s čim je presenetila svojo hčerko za rojstni dan. "Kupila sem ji set vrvi, ki jih kaskaderji uporabljajo na filmskih snemanjih, in pa otroški kaskaderski jopič. Čisto običajno darilo za desetletnico," je v smehu komentirala igralka.

Voditeljica je v oddajo povabila tudi igralkine starše in jih povprašala o njenem otroštvu. Starši so Ellen povedali, da ima cela družina zelo rada živali in da so imeli v času Melissine mladosti doma več kot trideset mačk.

Oče je poudaril, da so živele v zunanjem skednju, zvezdnica pa dodala: "Hvala za to obrazložitev, zdaj smo res videti pol manj nori."

Na koncu je igralka zaupala Ellen še, da je mamo enkrat med božanjem mačk v skednju presenetil dihur. V temi je bila namreč prepričana, da boža mačko. Šele ko jo je dihur nase opozoril s svojim značilnim smrdljivim izpustom, je spoznala, kaj se v resnici dogaja.

Utrinek pogovora Ellen z zvezdnico Melisso McCarthy si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa sledi danes ob 14.15 na Planetu.

