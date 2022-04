Igralka je kar sama izvedla vse kaskaderske vložke, kar se ni dobro končalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.15 ogledali komedijo Vohunka (Spy). V njej bodo v glavni vlogi nastopili Jude Law, Jason Statham in Melissa McCarthy. Zadnja je sicer znana po svojih vlogah v različnih komedijah, v enem izmed intervjujev pa je razkrila, da je bila vloga v tem filmu zanjo ena najbolj fizično zahtevnih v karieri.

Melissa McCarthy igra v filmu Vohunka (Spy) v vlogi Susan Cooper, ki je sicer pri ameriški obveščevalni službi CIA tiho miško, ki dela v administraciji, vse dokler ne izgine njen partner (Jude Law). Drugi partner, ki ga igra Jason Statham, pa se tudi znajde v škripcih. Susan je naposled tista, ki prevzame vajeti v svoje roke in se odpravi na tajno misijo.

Melissa sicer slovi po svojih komedijah, v enem izmed intervjujev pa je razkrila, da je bila ta vloga zanjo ena fizično najbolj zahtevnih v karieri. "Mislim, da bo nivo akcije, ki je uprizorjen v filmu, osupnil vsakega gledalca," je sprva dejala igralka, ki je sicer v filmu sama opravila vse kaskade, ki jih je lahko. Razlog za to se je skrival v tem, da se tudi njen lik v filmu na teren odpravi po desetih letih dela za mizo. Igralka se je zato počutila enako dobro pripravljena na izvedbo kaskad kot njen lik.

Melissa McCarthy v vlogi Susan Cooper Foto: IMDb

Na žalost pa pri tem ni šlo brez poškodb. "Nenehno sem tekla, skakala in pri tem pogosto padla. Enkrat sem si prebila glavo, vsakič pa s snemanja domov odnesla veliko brazgotin in modric. Po koncu snemanja sem bila običajno videti, kot da bi padla v jašek dvigala. Ampak vse te rane sem nosila z veliko ponosa," je razkrila glavna igralka.

V zadnjem delu intervjuja je povedala, kaj jo je najbolj pritegnilo k sodelovanju v tem filmu. Najbolj ji je bilo všeč predvsem to, da je v svoji vlogi lahko nosila različne lasulje in kostume. Njen lik se je moral namreč na vseh misijah zliti z okoljem in ostati neopazen. Ob tem je Melissa razkrila še: "Obožujem vse vloge, pri katerih se moram vizualno povsem spremeniti. Tudi sama sem namreč želela že v srednji šoli biti oblikovalka ženskih oblačil oziroma tudi kostumografinja. Nato pa se je moja kariera obrnila v drugo smer."

