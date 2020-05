"Soigralca sem med snemanjem malo pobožal in to mu je bilo zelo všeč." #video

V začetku pogovora je voditeljica Ellen DeGeneres pohvalila igralčev videz. "Kako pa sem bil videti prej?" je vprašal igralec, voditeljica pa mu je v šali odgovorila: "Zelo slabo." Harrison je nato razkril, da v prostem času rad telovadi. Najraje igra tenis in kolesari, priznal pa je, da ni preveč navdušen nad ljudmi z električnimi kolesi. Spremenil je tudi način prehranjevanja in zdaj uživa le zelenjavo in ribe. Mesu se je odpovedal zaradi škode, ki jo njegovo pridobivanje domnevno povzroča okolju.

Z voditeljico sta spregovorila tudi o njegovem novem filmu Klic divjine (The Call of the Wild), v katerem nastopa s psom. Igralec je razkril, da psa na snemanju v resnici sploh ni bilo. To vlogo je odigral igralec, čigar gibanje so zajeli, nato pa iz teh posnetkov psa oblikovali s pomočjo računalniške grafike.

"Igralec je bil krasen. Vmes sem ga pobožal po trebuščku in za ušesi in to mu je bilo zelo všeč. Nekaj časa je bilo vse skupaj rahlo čudno, ampak človek se navadi," se je pošalil filmski zvezdnik.

Del pogovora Ellen z igralcem Harrisonom Fordom si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen ob 14. uri na Planetu.

