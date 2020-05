Tekmovalca navdušila: noč v divjini sta mirno prespala #video

Inštruktor preživetja v divjini Brane T. Červek je za dva prijatelja pripravil precej zahteven izziv. Bosa sta morala hoditi po gozdu, se spustiti po 20-metrskem previsu in premagovati veliko ovir na poti skozi nevarni jamski sistem. Uroš, ki je željan ekstremnih preizkušenj, je pri tem vidno užival, prijatelj Aleš pa je tudi pokazal veliko mero vzdržljivosti in nepopustljivosti.

Malce je okleval le pri spustu čez previs: "Tak način spuščanja mi ni bil najbolj domač, zato nisem bil povsem prepričan vase. Z alpinističnim pasom sem sicer že plezal v srednji šoli. Naš razrednik je bil namreč alpinist, ki je bil celo v Himalaji."

"Izziv, ki ga je pripravil Brane, je bil res odličen in sem ga opravljal z velikim veseljem. Še najtežje je mogoče bilo, ko mi je pri plavanju skozi jamo v čevlje prišla voda in me je v trenutku potegnilo dol. Takrat sem potopil baklo. Podobno je bilo z Alešem in ostala sva brez ognja," je trenutek, ko je obema tekmovalcema skoraj istočasno ugasnila bakla, opisal Uroš. "Če bi to nalogo lahko ponovil, bi najprej preplaval na drugo stran in sezul čevlje, nato bi se vrnil po baklo.

Čeprav sta ostala brez ognja, panike ni bilo: "Rekel sem si, če nama je prvič uspelo zanetiti ogenj, nama bo pa še enkrat," je povedal Aleš, vendar se je kasneje izkazalo, da jima to ni uspelo in čakala ju je mrzla noč v premočenih oblačilih.

Sta se pa se zato znašla po svoje. Ko sta spoznala, da bosta ostala brez ognja, sta nabrala večjo količino slame, v katero sta se zakopala, in kot prva tekmovalca v oddaji Preživetje v divjini doslej noč mirno prespala.

"Najbolj hladno je postalo okoli 5. ure zjutraj, ko je začel pihati veter," je dejal Aleš, medtem ko je Uroš povedal, da mraza sploh ni čutil: "Adrenalin je pač naredil svoje. Tudi brez ognja je bila noč prav super."

Dobra prijatelja sta sicer že prej rada skupaj opravila kakšen podvig, v kratkem pa načrtujeta še enega. "V planu imava pohod od doma na Triglav in od tam naprej na morje, kjer bo tudi potrebno vmes zunaj tudi prespati," sta razkrila, Uroš pa je še dodal: "Imam tudi željo prehoditi celo slovensko transverzalo v enem kosu."

