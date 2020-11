Filmske premiere na Planetu, prihaja Orel Eddie

V sredo, 11. novembra, bo za izvrstno filmsko zabavo na Planetu poskrbela komična biografska drama Orel Eddie (Eddie the Eagle) s Taronom Egertonom v glavni vlogi. Nazadnje smo ga videli v filmu Rocketman, ki mu je prinesel zasluženi zlati globus. Poleg njega v Orlu Eddieju igra tudi nominiranec za oskarja Hugh Jackman, v filmu pa bodo gledalci opazili tudi Christopherja Walkena. Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,4, na Planetu pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Orel Eddie

Orel Eddie je posnet po resnični navdihujoči zgodbi Britanca Eddieja Edwardsa, ki si je od mladih nog prizadeval, da bi nastopil na olimpijskih igrah. Čeprav v okolici ne dobi prave opore, ne opusti svojih sanj, ampak nov izziv najde v smučarskih skokih. Ker kmalu ugotovi, da gre za zelo nevaren šport, pomoč poišče pri nekdanjem osramočenem skakalcu in uporniškem trenerju Pearyju. Ta nerad sprejme velikanski izziv, toda ko spozna Eddiejevo srčno odločnost, se skupaj spopadeta s pomanjkanjem znanja in denarnih sredstev, da bi Eddie vendarle lahko nastopil na naslednjih olimpijskih igrah.

Komična drama o junaškem britanskem smučarskem skakalcu, ki kljub posmehu nikoli ni nehal verjeti vase, bo na Planetu na sporedu v sredo, 11. novembra, ob 21. uri.

Mr. Robot

Prav tako v sredo bomo na Planetu predvajanje izvrstne serije Mr. Robot nadaljevali s četrto sezono, ki je tudi zadnja. Serija, ki je Ramija Maleka proslavila še pred oskarjem za film Bohemian Rhapsody, je prejela številne nagrade, tudi dva zlata globusa in emmyja ter nagrado peabody. Gre za eno najbolje ocenjenih TV-serij vseh časov, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8,6.

Četrta sezona serije Mr. Robot bo na Planetu prvič v sredo, 11. novembra, ob 00.20, spremljali jo boste lahko od torka do petka v poznih večernih urah.

Dve filmski premieri nas čakata tudi v nedeljo, ko bo na Planet 2 ob 11.45 biografska drama Pot na vrh (Get on Up) o življenju Jamesa Browna. V glavni vlogi igra pred kratkim umrli Chadwick Boseman, ki je srca gledalcev osvojil kot Črni panter. Kritiki so bili navdušeni nad njegovo igro, impresivna pa je tudi preostala igralska zasedba, saj v filmu med drugim igrajo oskarjevki Octavia Spencer in Viola Davis ter nominiranec za oskarja Dan Aykroyd.

Očiščenje: Anarhija

Na Planetu bo v nedeljo ob 23.25 premierno na sporedu še srhljivka Očiščenje: Anarhija (The Purge: Anarchy), nadaljevanje uspešnice Očiščenje (The Purge). Da bi ljudje lahko sprostili svoj gnev, v ZDA uvedejo noč očiščenja, ko so dovoljeni vsi zločini. Kdor ne želi ubijati ali biti ubit, se mora skriti do zore. Mlademu paru med vožnjo domov na večer očiščenja zmanjka goriva, zato se mora v mestu skriti pred zamaskiranimi napadalci na motorjih. Pot mu prekrižajo maščevalec, ki je med nočjo očiščenja izgubil družino, ter mati in hči, ki iščeta pomoč pred napadalci svojega doma. Peterica neznancev se odloči združiti moči in zlepa ali zgrda preživeti najbolj peklensko noč v Los Angelesu.

Grozljivi film Očiščenje: Anarhija bo na Planetu v nedeljo, 15. novembra, ob 23.25.

