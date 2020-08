Eden boljših filmov, ki ga je videlo premalo ljudi #video

V nedeljo ob 22. uri si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Vse je izgubljeno (All is lost) z Robertom Redfordom v glavni in edini vlogi v filmu. Posebnost filma je tudi, da vključuje izjemno malo govorjenja. Robert Redford je bil prepričan, da so posneli izjemen film, ki pa ga je videlo premalo ljudi.

V pretresljivi zgodbi spoznamo izkušenega pomorščaka (Robert Redford), ki ga sredi morja preseneti trk z ladijskim zabojnikom. Izkušeni mornar je prepričan, da lahko luknjo zakrpa. Na žalost se kmalu zatem razbesni vihar, zato se mora spoprijeti z najbolj nemogočimi možnostmi za preživetje ter s skrajnimi fizičnimi in psihičnimi napori.

Gre za edinstven film v več kot stoletni zgodovini mednarodne filmske produkcije, v katerem nastopa samo en igralec, istočasno pa je režiser tudi glavni scenarist filma. Nekaj utrinkov s snemanja filma si lahko ogledate v zgornjem videu.

Najbolj naporen vidik snemanja filma za 77-letnega Redforda niso bili kaskaderski vložki, ki jih je večinoma posnel sam, ampak dejstvo, da so ga skozi celotno produkcijo, ki je trajala skoraj tri mesece, vsak dan oblivali z vodo. Prav to je pri njem povzročilo vnetje levega ušesa, zaradi katerega je izgubil kar 60 odstotkov sluha.

Foto: IMDb

Zvočne učinke so dodali naknadno

Zanimivo je tudi, da so v filmu vse zvočne posnetke izbrisali in naknadno dodali zvoke, ki so jih posebej posneli na morju ob koncu vsakega snemalnega dne. Za posebne dosežke pri zvokovni obdelavi filma je bil film nominiran tudi za oskarja.

Zvezdnik je ob koncu snemanja filma razočaran razmišljal o upokojitvi

Robert Redford je bil po koncu snemanja filma vseeno zelo razočaran, ker filmski studio filma ni dovolj promoviral in ga je zato videlo premalo ljudi. Prepričan je bil, da bi film lahko prejel mnogo najprestižnejših filmskih nagrad. Po njegovem mnenju bi lahko kandidirali za nagrado za najboljšega glavnega igralca, za režijo in za najboljši scenarij. Temu so pritrjevali tudi številni filmski kritiki, ki so bili presenečeni, da je imel film tako malo promocije.

To slabo izkušnjo je hollywoodski zvezdnik takrat navedel tudi kot razlog za to, da bo sprejemal manj filmskih ponudb. Razmišljal je celo o tem, da bi se povsem upokojil od snemanja filmov.

Film Vse je izgubljeno bo na sporedu v nedeljo ob 22. uri na Planetu. Ob 20. uri pa si lahko na Planetu ogledate akcijski film Varna hiša (Safe House) z Ryanom Raynoldsom in Denzlom Washingtonom.

