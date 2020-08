"Če bi moški rojevali, ne bi bilo vojn"

Čeprav se filmu Junior radi posmehujemo, je bila precej drzna komedija leta 1995 nominirana za kar tri zlate globuse. Arnold Schwarzenegger je bil nominiran za najboljšega igralca v komediji, Emma Thompson za najboljšo igralko, medtem ko pesem Look What Love Has Done v izvedbi Patty Smyth (ki je ne gre zamenjati za Patti Smith) ni bila nominirana le za zlati globus, ampak celo za oskarja.

Za vlogo nosečega znanstvenika se je zanimal Mel Gibson

Med iskanjem primernega glavnega igralca so se ustvarjalci filma dogovarjali s kar nekaj znanimi imeni. Za vlogo se je zanimal tudi Mel Gibson, ki pa je zelo veren, zato se je najprej posvetoval s Cerkvijo. Ta ni bila navdušena nad samo zgodbo, saj se jim je noseč moški zdel v nasprotju z naravo. Nad scenarijem je bil navdušen tudi Woody Harrelson, ki se je takrat ravno vrnil z duhovnega potovanja na Machu Picchu, vendar se studiu ni zdel dovolj znan.

Ustvarjalci filma so želeli, da bi moral v filmu o "moškem stiku z žensko stranjo" igrati resnično samozavesten moški, zato so stopili v stik z Arnoldom Schwarzeneggerjem. Njegova takratna žena Maria Shriver je bila nad zamislijo navdušena, saj je bila namreč mišljenja, da če bi moški lahko rojevali, se morda ne bi bojevali.

Arnold je vlogo sprejel le pod pogojem, da jo režira Ivan Reitman, s katerim sta sodelovala že pri Dvojčkih (Twins) in Policajem iz vrtca (Kindergarten Cop). K sodelovanju je povabil tudi Dannyja DeVita, s katerim sta posnela Dvojčka, v filmu pa poleg Emme Thompson vidimo tudi Pamelo Reed iz Policaja iz vrtca.

