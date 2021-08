Bogataši so zvezdnika spraševali, ali je to res mogoče

Nocoj ob 20. uri si boste na Planet PLUS lahko ogledali filmsko uspešnico Iz/sebe (Self/less) z Ryanom Reynoldsom v glavni vlogi. Gre za znanstvenofantastični film, ki govori o preselitvi zavesti iz enega telesa v drugo, kar se je nekaterim bogatim posameznikom zdela zanimiva ideja. Filmskega zvezdnika so spraševali, ali je to res mogoče storiti.

Zgodba sledi izjemno premožnemu moškemu, igra ga legendarni Ben Kingsley, ki umira za rakom, zato se odloči za radikalen poseg, s katerim svojo zavest preseli v telo mlajšega moškega.

Ben Kingsley

V pripravah na svojo vlogo je igralec Ryan Reynolds tudi sam raziskal, ali se je znanost že kdaj ukvarjala s to idejo in ali bi bilo mogoče tudi v resničnem svetu zavest nekoga preseliti v drugo telo.

"Nekaj ​​sem raziskoval na to temo in v resnici obstaja nekaj znanstvenih dokazov, da bi bilo to mogoče doseči nekoč v prihodnosti. Ampak že misel na to se mi zdi odvratna. Da bi nekdo lahko zlorabil svoje prvo življenje in ta privilegij, ki ga ima, nato pa zahteval še eno. To odpira veliko vprašanj. Za nekatere je to versko vprašanje, za druge moralna dilema, za tretje pa se to sliši odlično."

Ryan Reynolds

Igralec je doživel tudi, da se je zamisel o tovrstnem posegu nekaterim zdela resnično mamljiva. "Spomnim se, ko smo iskali lokacije za snemanje filma in smo v New Yorku spoznali nekaj milijarderjev, ker smo si želeli nekaj prizorov z Benom Kingsleyjem posneti v njihovih prestižnih domovanjih. In čisto vsak od njih nas je potihoma vprašal, ali je takšen poseg mogoč tudi v resnici. Zanimivo, da bi to res storili," je v smehu povedal filmski zvezdnik.

Film Iz/sebe (Selfless) z Ryanom Reynoldsom si na programu Planet PLUS lahko ogledate nocoj ob 20. uri. Na Planetu pa vas nocoj čakata serija Umori v gorah in razburljiva resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.