Bi ga prepoznali? Igralec prepričan, da je v tem filmu neprepoznaven. #video

Ko so ga producenti filma Kick-Ass 2 poklicali in mu dejali, da bi ga radi videli v vlogi, ki bi spominjala na razvpitega nekdanjega mafijskega gangsterja Sama DeStefana, je bil Carrey takoj za: "To bo zabavno. Zame je to nekaj tako zelo drugačnega. Potem sem se pogledal v ogledalo in si rekel: 'V redu, nekaj bo treba še postoriti.'"

Nato je poklical mojstre ličenja in začeli so eksperimentirati. "Neverjetno je, kako malo je potrebno, da popolnoma spremenite svojo osebnost. Nastal je lik, v katerem me boste le stežka prepoznali. To je nekaj povsem drugačnega. Res zabavno," je povedal.

Jim Carrey filma ni hotel promovirati, ker se mu je zdel preveč nasilen

Navdušenje nad filmom pa je pri igralcu nato nekoliko popustilo. Odrekel se je tudi vsem promocijskim obveznostim, saj se mu je film zdel preveč nasilen. Scenarist Mark Miller je bil na presenečenje mnogih navdušen nad tem, da je Carrey to javno izpostavil. Bil je celo prepričan, da je s tem filmu naredil zelo veliko uslugo.

Svoje stališče je pojasnil z zelo slikovito primerjavo: "Če nekdo reče, da je akcijski film preveč nasilen, je podobno, kot če bi za film za odrasle rekli, da vsebuje preveč golote."

Napovednik:

Film Kick-Ass 2 si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 22. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate akcijsko dramo Ugrabitev (Air Force One), v kateri blesti Harrison Ford.

