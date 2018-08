Arnold med snemanjem filma skoraj umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Film in TV

Arnold Schwarzenegger je postal velik zvezdnik akcijskih filmov v 80. letih s filmi, kot so Komandos, Predator, Terminator in Konan Barbar. Kot dobičkonosen igralec pa se je dokončno uveljavil v kultni akcijski komediji Jamesa Camerona Resnične laži, ki je bila nominirana celo za oskarja. Film na Planet TV prihaja v nedeljo, 26. avgusta, ob 20.15, zato smo o filmski uspešnici izbrskali nekaj zanimivosti.

1. Film Resnične laži je prvi film s proračunom, ki je presegel sto milijonov dolarjev in je zaradi tega tudi vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov.

2. Arnold Schwarzenegger, ki v filmu igra glavno vlogo, je med snemanjem filma skoraj umrl. Ko je v enem od najbolj nepozabnih akcijskih prizorov jahal konja, se je ta prestrašil kamere in se začel umikati nazaj, dokler ni prišel do 30-metrskega prepada. Arnoldu je uspelo pravočasno izpustiti konja in kaskader ga je potegnil na varno.

3. Takrat 35-letna Jamie Lee Curtis v nevarnih prizorih ni uporabljala kaskaderjev dvojnikov. Tudi prizor, kjer visi iz helikopterja, ki leti čez morje, je odigrala sama. In to na svoj rojstni dan.

4. Ni pa bilo samo to njeno delo. Za potrebe snemanja je uporabljala tudi svoja oblačila. Celo spodnje perilo, ki ga je nosila med znanim prizorom striptiza, je iz njene domače omare.

5. Arnold Schwarzenegger se zelo udobno počuti v akcijskih prizorih, veliko več težav pa mu povzroča ples. Potreboval je ogromno vaje, preden se je lahko v filmu v enem od znamenitih prizorov samozavestno zavrtel v ritmih tanga.

6. Film Resnične laži je bil že v prvem tednu predvajanja na prvem mestu po zaslužku v kinoblagajnah. Z vrha je takrat izrinil film Forrest Gump, a že v naslednjem tednu se je na vrh spet vrnil film Forrest.

Kultno akcijsko komedijo z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Jamie Lee Curtis lahko na Planet TV ujamete v nedeljo, 26. avgusta, ob 20.15.