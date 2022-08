50 Centa je sprva skrbel uspeh tega filma, nato pa je sledil preobrat ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 19.45 premierno ogledali akcijski spektakel Načrt za pobeg 2 (Escape Plan 2: Hades). V njem bodo nastopili Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jaime King, 50 Cent in Jesse Metcalfe. Ameriški raper 50 Cent je sprva priznal, da ga je skrbel finančni uspeh filma, ampak se je dokaj hitro zaradi dobrega sprejetja filma med gledalci pomiril.

V akcijskem spektaklu Načrt za pobeg 2 (Escape Plan 2: Hades) bo več let po pobegu iz zelo sodobnega zapora, iz katerega ni moč pobegniti, Ray Breslin (Sylvester Stallone) zbral novo vrhunsko ekipo. Toda ko bo eden od članov izginil, se bo Breslin prisiljen vrniti v pekel in znova pobegniti iz njega, da bi rešil svojega prijatelja, obsojenega na krut boj, poznan kot Had.

V filmu bo poleg svetovno znanega Sylvestra Stallona nastopil tudi igralec Dave Bautista, ki je bil nad scenarijem izjemno navdušen. Poleg Xiaominga Huanga, Jaimeja Kinga in Jesseja Metcalfa pa se bo igralski zasedbi pridružil tudi ameriški raper Curtis James Jackson III, bolj znan pod umetniškim imenom 50 Cent. V filmu bo nastopil v vlogi računalniškega strokovnjaka, v intervjuju za Den of Thieves pa je spregovoril o prihodnjem uspehu akcijske uspešnice.

Sylvester Stallone v filmu Načrt za pobeg 2 Foto: IMDb

Sam je predvideval, da bi bil film lahko deležen večjega uspeha v tujini kot v Združenih državah Amerike. "Zelo me zanima, kako bodo gledalci sprejeli film. Nočem sicer govoriti slabo o tem, ampak ker je bil vsaj štirikrat bolje prvi del sprejet na Kitajskem kot v ZDA, pričakujem tudi pri drugem delu podobno. To je sicer logično, saj je Sylvester Stallone velika svetovna zvezda, ampak vseeno sem se zaradi sodelovanja v filmu tudi sam že prvič počutil kot velika zvezda. Zaradi tega sem se seveda moral vrniti tudi k snemanju nadaljevanja. Zame je to še vedno izjemno vznemirljiv projekt," je priznal zvezdnik.

Tako bo 50 Cent ponovno nastopil v vlogi najboljšega prijatelja lika Sylvestra Stallona, ki je obenem tudi računalniški specialist, kar smo že poudarili. Vsi njegovi oboževalci so nad tem navdušeni, vneto pa pričakujejo novice tudi o tretjem delu filmske franšize. Novinar za Den of Thieves pa je v intervjuju opazil, da je 50 Cent bolj radoveden glede uspeha filma, a je nad samo vsebino filma izkazal veliko navdušenje.

Glede na to, da so takrat že načrtovali naslednji del filmske franšize, ki ga je financiral uspeh tega filma, lahko zatrdimo, da gre za akcijsko uspešnico, ki je nedvomno prinesla lep zaslužek igralcem, obenem pa zadostila tudi vsem pričakovanjem gledalcev.

Akcijsko uspešnico Načrt za pobeg 2 (Escape Plan 2: Hades) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 19.45! Zatem pa ne zamudite še drame Pogumno srce (Braveheart), ki sledi ob 21.25! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.