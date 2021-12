V veliki finale Vanja in Franko, poslovila sta se Lara in Thorminator #video

Pa jih imamo. Štiri finaliste, ki se bodo v petek, 3. decembra, ob 19.45 jutri na poligonu udarili za naslov zmagovalca Exatlona in nagrado 50 tisoč evrov. V polfinalnem dvoboju sta si mesto v finalu priborila Franko Bajc in Vanja Štembergar, posloviti pa sta se morala Lara Deu in Andrei Lenart - Thorminator.

Prizorišče polfinalnega dvoboja je bil tokrat poligon Mračno skladišče, ki je gostil že nekaj epskih dvobojev, tudi tistega med Igorjem Mikičem - Mišico in Denisom Porčičem - Chorchypom. Tokrat je bilo treba za zmago doseči pet točk.

Če Franko Bajc na prejšnji tekmi končnice ni blestel, je tokrat pokazal veliko boljše predstave in suvereno ugnal Andreia Lenarta za preboj v finale. Thorminatorju nista pomagali niti dve medalji, saj je Primorec obe izničil in na koncu pa je nasprotniku prepustil le dve zmagi. Končni rezultat je bil 5:2. Franko se bo v jutrišnjem finalu pomeril s Samom Petjetom.

Franko se bo v velikem finalu pomeril s Samom Petjetom.

Veliko bolj izenačen dvoboj smo spremljali med dekleti. Ko je že kazalo na suvereno zmago Vanje Štembergar, je Lara Deu izkoristila medaljo in celo izenačila na 4:4. O potnici v finale je tako odločala zadnja tekma. Tudi ta je bila izjemno napeta in dramatična, o zmagovalki je odločal en met. Vanja je bila pri tem natančnejša in se tako uvrstila v finale, kjer jo čaka nekdanja sotekmovalka iz ekipe Triglav Marjanca Polutnik.

Med dekleti se bosta za naziv zmagovalke Exatlona in nagrado 50 tisoč evrov v finalu pomerili Vanja Štebergar in Marjanca Polutnik.

Lara se je zavedala, da jo je od uvrstitve v finale ločila le malenkost, zato je bila ob tem izjemno razočarana. Nekoliko manj razočaran je bil po porazu videti Andrei Lenart, ki je bil ponosen na doseženo v Exatlonu in priznal, da se je zavedal, da bo v polfinalu težko prišel do zmage proti Franku Bajcu. Vseeno je bilo tokratno slovo za vse tekmovalce izjemno čustveno. Več v zgornjem videu.

Lara Deu in Andrei Lenart sta se od Exatlona poslovila v polfinalu.

"Finala sem si res želela, verjela sem, da bom v finalu. Glede na to, da je zmanjkala le ena točka, je še toliko težje," je najprej povedala razočarana Lara.

"Že ko sem prišla, sem si rekla, da grem do konca. Prišla sem, da zmagam, ampak očitno to ni bilo dovolj," je dodala Lara, ki Exatlon vseeno končala z nasmeškom na obrazu, saj je bilo po njenih besedah v času bivanja v Dominikanski republiki tudi veliko nepozabnih trenutkov.

"Franko je bil v vsakem delčku tega dvoboja boljši. Tako na poligonu kot pri metih. V vsak dvoboj sem šel, kot da je bilo 0:0, vedel, koliko jih je treba dobiti, ampak to na koncu ni bilo dovolj," je vtise po polfinalnem dvoboju strnil Andrei Lenart.

"Trenutno me prevevata dve čustvi. Ponos in hvaležnost. Ponosen sem na to, kar smo s Triglavom dosegli in pokazali. Ponosen sem na to, kar sem pokazal. Ponosen sem na to, da sem ostal zvest sebi. Srčnost, pogum, pozitivna energija. Nasmeh. Da sem šel velikokrat tudi prek sebe, ne samo do svoje meje. Hvaležen za to izkušnjo, ki smo jo skupaj doživeli. Hvaležen, ker sem jo lahko delno delil z Nives," je med drugim povedal Thorminator in na koncu dodal: "Noro potovanje, noro doživetje je bil ta Exatlon."

V Exatlonu Slovenija je na sporedu le še VELIKI FINALE, ki bo na sporedu v PETEK, 3. decembra, ob 19.45 na Planetu. Exatlon lahko spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin pa najdete tudi na Planeteka.si.

