Rekorder po številu nastopov po epskem dvoboju zapušča Exatlon #video

Z zmago na prvi tekmi končnice sta si nadaljevanje tekmovanja že zagotovila Franko Bajc in Lara Deu, zato na tokratni drugi tekmi sploh nista tekmovala. Na poligonu Modri dirkač sta se med dekleti merili le Marjanca Polutnik in Vanja Štembergar. Eva Peternelj pa zaradi poškodbe ni tekmovala in je zato samodejno pristala v jutrišnjem izločitvenem dvoboju. Tam se bo za obstanek bojevala z Vanjo, saj si je Marjanca s tremi zmagami zagotovila mesto med šestimi najboljšimi.

Napete dvoboje smo spremljali tudi med fanti, kjer je največ spretnosti v finalni igri z obročki pokazal Andrei Lenart - Thorminator. Z zmago si je priboril mesto na tretji tekmi končnice. Za zadnjo vstopnico pa sta se na izločitvenem dvoboju pomerila nekdanja sotekmovalca v ekipi Jadran Samo Petje in Alen Lamper.

Alen se je znašel pred zelo zahtevno nalogo, saj je imel Samo pred tekmo na poligonu Močerad prednost kar petih medalj. Vseeno je Celjan začel odlično in dosegel prvo točko, nato pa je Samo z dvema zaporednima zmagama nekoliko zaustavil njegov nalet. Alen se vseeno ni predal in je Samu vrnil z dvema zaporednima zmagam ter ga prisilil, da je izkoristil prvo od svojih petih medalj.

Kar tri medalje je moral na koncu izkoristiti profesionalni kickbokser, da je strl odpor žilavega 21-letnika in si priboril obstanek v tekmovanju. Končni rezultat je bil 4:2.

Tekmovanje je tako po drugem dnevu finalnega tedna moral zapustiti Alen Lamper. "Samu sem vzel tri medalje in to je več kot dokaz, da sem res težak nasprotnik v izločitvenih dvobojih. Sam sebi lahko dam kapo dol, saj sem se danes res dokazal," je po izločitvenem dvoboju povedal Alen. Ob tem je voditelj Miran Ališič poudaril še, da je bil Alen tekmovalec z največ nastopi med vsemi tekmovalci. "Ti si absolutni rekorder po številu nastopov. Niti ene tekme nisi izpustil, nikoli nisi bil poškodovan in skupno si imel kar 182 nastopov."

Alen nikoli ni skrival, da je njegov cilj zmaga na Exatlonu, zato je bilo tudi slovo od sotekmovalcev zelo čustveno in vsi so mu priznali, da je bil med tistimi tekmovalci, ki so na Exatlonu pokazali največ srčnosti, borbenosti in želje po zmagi. Več v zgornjem videu.

Jutri v Exatlonu

Tretji dan finalnega tedna se bo začel z izločitvenim dvobojem med Vanjo Štembergar in Evo Peternelj, nato pa sledi še tretja tekma končnice.

