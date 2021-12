Exatlon je zapustila Eva, znana prva dva velika finalista #video

Čeprav so vsi upali, da bo Eva Peternelj pripravljena na izločitveni dvoboj proti Vanji Štebergar, je moral voditelj Miran Ališič tekmovalce obvestiti, da izločitvenega dvoboja tokrat ne bo. Z dvobojem na polignu bi namreč Eva zaradi poškodbe ustnice, ki jo je utrpela na tekmi za medalje, tvegala preveč, zato se je morala brez boja posloviti od tekmovanja, mesto med zadnjo šesterico pa je tako pripadlo Vanji Štemebergar.

"Zelo poseben čas sem preživela tukaj. Vsekakor sem se naučila veliko novih stvari, ki jih bom prenesla tudi v svoje vsakdanje življenje. Poligoni so bili nekaj najboljšega, kar sem kadarkoli preizkusila, zato upam, da bo to postal nov šport v Sloveniji, ki ga bom začela trenirati. Če potegnem črto, je bila to ena zelo lepa izkušnja in sem hvaležna, da sem lahko bila del tega," je Primorka povedala ob slovesu.

Tretja tekma končnice

Sledila je tretja tekma končnice, ki je odločala o tem, kdo med dekleti in kdo med fanti si bo že zagotovil veliki finale. Tudi ta tekma je potekala po sistemu, ki smo ga spremljali že na prvih dveh tekmah končnice, vendar s to razliko, da je imel vsak tekmovalec na voljo namesto treh štiri življenja.

Izjemno razpoložen je bil tokrat Samo Petje, ki je izgubil samo en dvoboj proti Andreiu Lenartu - Thorminatorju. Z zmago je postal prvi veliki finalist. V nasprotju s pričakovanji je tokrat nastopil Franko Bajc, ki je zabeležil le eno zmago in si bo tako kot Andrei Lenart vstopnico v finale poskušal priboriti na jutrišnjem polfinalnem dvoboju.

"Zadovoljen sem, danes se je moj dan zaključil tako, kot sem si zamislil. Zdaj bom imel priložnost spremljati izločitveni dvoboj in analizirati vsako njuno podrobnost," je po uvrstitvi v veliki finale povedal Samo.

Med dekleti se je s podobnimi težavami kot Franko v finalni igri srečevala Lara Deu. Nekoliko bolje je šlo Vanji Štembergar, vseeno pa ne dovolj dobro, da bi ugnala Marjanco Polutnik, ki je postala prva velika finalistka med dekleti. Tudi Laro in Vanjo jutri čaka polfinalni dvoboj. "Zelo sem vesela, zelo sem ponosna," je povedala Marjanca Polutnik, ki ne skriva, da je njen cilj končna zmaga.

Polfinalni dvoboji bodo še zadnja priložnost za tekmovalce, da bodo lahko izkoristili priborjene medalje. Franko in Lenart imata vsak po dve, zato v tem pogledu nihče ni v prednosti. Drugače je pri dekletih, kjer ima Lara eno medaljo, Vanja pa je brez.

