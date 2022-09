V Exatlonu bomo videli nekaj, kar do zdaj še nismo #video

Druga tekma za obstoj je potekala na poligonu Karibski zaklad, v rajskem okolju naravnega parka Palmilla. Jure je tekmovalce znova spomnil na pomembno tekmo, ki jih je čakala. Zdelo se je že, da je njegova pridiga zalegla. Člani Jadrana so se poganjali skozi valove kot za stavo in prvi dve zmagi sta šli k njim.

Triglavanom je nato uspelo upleniti dve zmagi, a tokratno ciljanje s kroglicami jim nekako ni šlo od rok. Modri so zlahka pobegnili na rezultat 5:2.

Tim je nato rešil čast rdečih s svojo že drugo točko. Čeprav Karibsko morje ni niti malo podobno Jadranskemu, so modri odgovorili silovito. Nanizali so štiri zmage zapored in pobegnili na rezultat 9:3. Večkrat smo že lahko videli, da je v Exatlonu mogoče vse, tudi neverjetni preobrati. In res, člani Triglava so zbrali moči in misli ter si priborili dve zaporedni zmagi, zaostanek pa zmanjšali na 9:5.

Burja je po naključju, ki ga je določil žreb, moral nastopiti kar dvakrat zapored. In čeprav je na tekmi doživel že dva poraza, je tokrat prav on osvojil ključno točko in svojo ekipo popeljal do zmage z 10:5.

Zmaga Jadrana je spremenila potek izločitvenega dvoboja. Zgodilo se bo nekaj, česar v Exatlonu še nismo videli: dva interna dvoboja znotraj obeh ekip in nato odločilni izločitveni dvoboj poražencev. Statistično najmočnejša tekmovalca, pri modrih Laura Rozman in pri rdečih Teo Čeh, sta pred težko nalogo, saj morata izbrati tistega, ki se bo pomeril z najšibkejšim v ekipi. Pri Jadranu je to Aleš Žontar, pri Triglavu pa Klemen Kopina.

Kaj sta o tej nehvaležni nalogi povedala Teo in Laura, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

