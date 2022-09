Napetost v baraki: tekmovalci so se glasno sporekli #video

V tem tednu je ekipa Jadran že trikrat izgubila, zato je vzdušje med tekmovalci vse prej kot idilično. Na tapeti je trenutno Boris, ki se ne more pohvaliti z dobrimi predstavami na poligonu, poleg tega pa mu nekateri očitajo, da s svojim vedenjem po porazih v ekipo vnaša negativno energijo.

Boris je po drugi strani prepričan, da njegova dejanja in slabo prenašanje porazov ne morejo tako močno vplivati na vse preostale tekmovalce in da to ne more biti glavni razlog za njihove poraze. S tem se nista strinjala Andreja in Marko, kar je vodilo v precej glasno izmenjavo mnenj. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Kako je prepir v baraki vplival na predstavo modrih na drugi tekmi za obstoj, ki je potekala na poligonu Karibski zaklad, lahko preverite že v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.