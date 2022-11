"Ta misel me malo nervira!" #video

Živci tekmovalcev so vse bolj na preizkušnji, saj se veliki finale vse bolj bliža in vsaka napaka že lahko pomeni konec sanj o zmagi v Exatlonu. Teo je priznal, da se je v velikem finalu želel pomeriti s Timom, že danes pa se lahko stvari obrnejo povsem drugače.

Na včerajšnji tekmi sta slavila Burja in Karolina, kar pomeni, da se bodo za obstanek v šovu nocoj pomerili Teo, Tim in Mare pri fantih ter Lina, Klara in Rozi med dekleti.

Še pred tekmo na poligonu Crossfit, ki bo odločila, katera tekmovalka in kateri tekmovalec si bosta zagotovila nadaljevanje tekmovanja in katera dva para bosta zadnjo priložnost za obstanek iskala v izločitvenem dvoboju, je Teo priznal, da ga misel na to, da bi se s Timom morala pomeriti že pred v velikim finalom, kar nekoliko nervira.

"Ta misel, da prideva s Timom že zdaj v izločitvenega, me malo nervira. Ker zdaj, ko smo prišli v finalni teden, sem si malo zaželel, da bi bil v finalu s Timom. Če že zdaj prideva skupaj, to pomeni, da eden ne bo prišel do finala. Poleg tega, če zdaj padeva v izločitveni boj, bo to dolg, dolg dan, ker imava kar nekaj medalj in bo treba iti kar nekajkrat na poligon," je bil zaskrbljen Teo.

"Verjamem, da se jaz, Teo in Mare zavedamo pomembnosti današnjega dneva. Zase vem, da se moram danes res zbrati, res moram iz sebe potegniti najboljše in to je pač moja današnja naloga," pa je pred preizkušnjo, ki šest tekmovalcev čaka nocoj, povedal Tim. Več v zgornjem videu.

V Exatlonu poteka finalni teden! Že v petek bomo dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.