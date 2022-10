Solze so tekle v potokih: Exatlon je zapustila Andreja #video

Obe ekipi je najprej čakala tekma za medaljo, nato pa so sledili težki izločitveni boji. Vedno več tekmovalcev se zaveda pomembnosti medalj tudi za nadaljevanje tekmovanja. V modrem taboru so bili prepričani, da se bosta Keti in Andreja vrnili, a nasprotnic ni za podcenjevati. To je vsem dokazal Angel, ko je poslal domov dva modra člana.

Še prej so se morali posvetiti tekmi za medaljo. Po ostrih dvobojih sta se v moški finale prebila Ambro in Teo. Ambro je imel lepo priložnost, da osvoji svojo prvo medaljo. Pri dekletih je bil finale rdeče obarvan. Najboljši sta bili Klara in Lina. Pri moških je medaljo na koncu osvojil Teo, svojo že četrto in drugo v dveh dneh, saj je dan prej z najhitrejšim časom na poligonu osvojil svojo peto zapestnico. Pri dekletih je za presenečenje poskrbela Klara, ki se je razveselila svoje prve medalje.

Na Woop Drajvu je bilo vse nared za notranja izločitvena dvoboja obeh ekip. Pri ekipi Triglav sta se pomerili Jana in Naja, pri ekipi Jadran pa Keti in Andreja. Pri obeh parih smo gledali izenačene boje. Najprej sta povedli Naja in Andreja, takoj v nadaljevanju pa sta Jana in Keti izenačili. Naja je kazala popolnoma drugo bojevitost, kot smo bili vajeni. Zvišala je rezultat na 2:1 in Jana je bila pred odločitvijo, ali unovčiti medaljo ali jo hraniti za kasneje. Jana se je odločila za zadnje in rezultat celo izenačila. Pri modrem paru pa je Keti prišla do prednosti z 2:1.

Tokrat Jana ni želela tvegati morebitnega boja v finalnem izločitvenem dvoboju in prvič v letošnjem Exatlonu smo videli unovčenje medalje. Morda ji je to dalo psihološko prednost, saj je takoj osvojila še tretjo točko in se s tem ohranila v tekmovanju. Tudi v ekipi Jadran smo spremljali napete in izenačene dvoboje. Pri rezultatu 2:2 je več zbranosti v napeti končnici pokazala Keti in zmagala za en rekvizit. Na finalnem izločitvenem dvoboju sta se tako pomerili Naja in Andreja.

Kot da dan ni bil dovolj dolg in naporen za dekleta, smo tudi tu spremljali neverjetne boje. Najprej je povedla Naja, Andreja je takoj izenačila in tako je bilo še nadaljnji dve tekmi, do rezultata 2:2. Potem pa je Andreja zabeležila še eno zmago in je bila le korak stran, da izloči Najo iz tekmovanja. A Naja je v sebi našla moč in odločnost ter se ni pustila kar tako premagati. Zabeležila je še eno zmago in rezultat izenačila.

V sedmi odločilni tekmi smo bili priča napeti končnici, v kateri je Andreja ponovno za en rekvizit izgubila in se s tem poslovila od Exatlona. Še en hud udarec za ekipo Jadran. Zapustila jih je priljubljena in predana članica, ki je s svojo vztrajnostjo in boji vsem pokazala, da smo sposobni več, kot si kdaj mislimo. Kako čustveno je bilo slovo Andreje, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

