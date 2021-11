Šok: Tik pred tekmo za obstoj nepričakovana sprememba #video

Tekma za obstoj je tista preizkušnja, ki odloča, katera ekipa bo morala dva od svojih tekmovalcev poslati v izločitveni dvoboj. Tokrat bo tekma potekala dan prej kot ponavadi. Ni pa to edina sprememba, ki je poskrbela za nekaj zmede med tekmovalci.

Za izločitvene dvoboje se v obeh ekipah dekleta in fantje izmenjujejo. Pri Triglavu so v primeru poraza za izločitveni dvoboj tokrat na vrsti fantje, pri Jadranu pa bi v izločitveni dvoboj morali Eva Peternelj in Lara Deu, ki sta sploh edini ženski v ekipi. In ravno tu je prišlo do nepričakovane spremembe. Voditelj oddaje Exatlon Miran Ališič je namreč tekmovalcem sporočil, da bodo v primeru poraza na tekmi za obstoj tudi v modri ekipi v izločitveni dvoboj morali fantje.

Odgovor na vprašanje, kaj je razlog za to spremembo, bomo dobili v nocojšnji oddaji Exatlon.

