Pripravite robčke: čaka nas najbolj čustvena oddaja Exatlona do zdaj #video

Nocoj ob 20. uri nas čaka najbolj razburljiva in čustvena oddaja do zdaj. Najprej se bodo tekmovalci pomerili na tekmi za medalje, sledila bosta dva interna izločitvena dvoboja, nato pa še glavni izločitveni dvoboj, ki bo poskrbel za toliko čustev in solz, kot jih do zdaj v Exatlonu še nismo videli.