Lara odločena: Ni šans, da bosta v finalu dve triglavanki #video

Dva finalista najtežje televizijske preizkušnje pri nas sta znana. To sta Marjanca Polutnik in Samo Petje. Druga dva bomo dobili nocoj, ko se bodo v polfinalnih dvobojih pomerili Andrei Lenart in Franko Bajc ter Vanja Štebergar in Lara Deu.

Že v petek nas čaka vrhunec prve sezone tekmovalnega šova Exatlon Slovenija, saj bomo dobili odgovor na vprašanje, kdo sta prva slovenska zmagovalka in zmagovalec najtežje televizijske preizkušnje pri nas.

Že nocoj pa bo postalo jasno, kdo se bo v velikem finalu za nagrado 50 tisoč evrov pomeril z Marjanco Polutnik in Samom Petjetom. V nocojšnjem polfinalu se bosta med fanti pomerila nekdanja člana ekipe Triglav Franko Bajc in Andrei Lenart, pri dekletih pa se bosta za mesto v finalu pomerili nekdanja članica ekipe Triglav Vanja Štembergar in nekdanja članica ekipe Jadran Lara Deu.

Misli tekmovalcev so bile že zjutraj usmerjene proti polfinalnim dvobojem, ki bodo potekali po enakem sistemu kot izločitveni dvoboji.

Trdno odločenost, da bo prišla v finale, je pokazala Lara Deu, ki čuti obvezo, da mora kot edina predstavnica deklet iz ekipe Jadran priti v veliki finale. "Ni šans, da bosta dve triglavanki. Ni šans, ne bom dopustila tega," je povedala Samu, ki je dejal, da bi bilo lepo, če bi oba nastopila v finalu in branila barve Jadrana.

Vsaj na videz nekoliko bolj sproščeno vzdušje je vladalo med polfinalistoma Frankom in Thorminatorjem, ki se zavedata, da se Exatlon približuje koncu in da je zato vsaka tekma težja, bolj naporna in napeta. "Mislim, da sem edini med fanti, ki doslej ni imel izločitvenega dvoboja, tako da je po eni strani prav, da ga imam. Da dokažem oziroma si izborim mesto v finalu," je povedal Franko. Več v zgornjem videu.

Treba je omeniti, da nobeden od fantov pred tekmo nima posebne prednosti, saj imata tako Thorminator kot Franko na voljo po dve medalji. Drugače je pri dekletih, saj ima Lara na razpolago eno medaljo, medtem ko je Vanja brez medalj.

Kdo so štirje finalisti, ki se bodo že jutri pomerili za laskavi naziv zmagovalcev prve sezone Exatlon Slovenija in nagrado v višini 50 tisoč evrov, bo jasno že v nocojšnji oddaji.

