Kontroverzna udeleženka resničnostnega šova skoraj neprepoznavna #foto

Ines je v šesti sezoni oddaje Poroka na prvi pogled, v kateri posamezniki iščejo ljubezen s pomočjo strokovnjakov, vsekakor postala tekmovalka, o kateri se je največ govorilo. Svojega moža je večkrat prevarala z drugim udeležencem šova, s svojimi komentarji, ki so bili neposredni in ostri, pa je velikokrat pustila preostale udeležence šova brez besed.

Še pred koncem eksperimenta sta se nato z možem Bronsonom odločila, da iz njega odideta, saj nista videla skupne prihodnosti in tudi ne možnosti za večno ljubezen.

Ines v oddaji Poroka na prvi pogled

Potem ko je šov zapustila, je Ines postala spletna vplivnica s skoraj 250 tisoč sledilci na Instagramu in to jo je pripeljalo tudi do sodelovanja z nekaterimi vrhunskimi blagovnimi znamkami, predvsem s področja lepotne kozmetike.

Ines danes:

Ines, ki je v Avstralijo prišla kot begunka med vojno v Bosni in Hercegovini, je sicer odkrito priznala, da je po šovu prestala kar nekaj lepotnih popravkov in da je zanje zapravila več deset tisoč dolarjev − najbolj izstopajo novi zobje in popravljen nos. Nekateri sledilci so ji sicer očitali, da pretirava in da je postala skoraj neprepoznavna.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka zvečer, tudi po odhodu Ines spremljamo razburljivo dogajanje.

Že nocoj bomo lahko videli, kako se bodo pari po obisku družin vrnili v Sydney na še eno večerjo. Zveza med Jess in Mickom doseže dno, ker se Mick ne opraviči za stvari, ki jih je izrekel o Jessini družini. Jess ve, da je med njima konec, zato na večerji začne osvajati Dana.

Tamara je po Jessinem obnašanju prejšnji teden še bolj pozorna, Dan pa prizna, da med njima še vedno ni iskrice. Mick pride na večerjo sam in skupino prepriča, da v svoj prav. Jess to sliši in postane jezna, saj Mick ni povedal najpomembnejšega. Heidi in Mike še nista rešila težav, ki sta jih imela na obisku, in se za mizo prepirata. Oba se strinjata, da je med njima najbrž konec. Jess izkoristi priložnost in sede poleg Dana, s katerim se še bolj povežeta. Prepriča ga, da se gresta pogovorit na samo, in takrat ga začne osvajati. Dan jo poljubi in ji reče, naj ostane v poskusu, da se bosta lahko bolje spoznala. Mick misli, da je to njegova zadnja večerja, Tamari pa se ne sanja, kaj se dogaja.

Oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do četrtka po Exatlonu. Zamujene vsebine pa si lahko vedno ogledate na videoplatformi Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.