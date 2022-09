Koga bo v prvi izločitveni dvoboj poslala Karolina? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letošnji sezoni so se tekmovalci že spoznali z novostjo, ki bo močno vplivala na dogajanje v Exatlonu. Vsak teden bosta tako na sporedu kar dve tekmi za obstoj in tako se bosta lahko v izločitvenih dvobojih znašla tudi tekmovalca iz različnih ekip.

Toda v prvem tednu je obe tekmi za obstoj dobila ekipa Triglav, zato se bosta za obstanek v šovu tokrat morala pomeriti dva člana ekipe Jadran. Prvi je že znan. To bo Jaka Polak, ker je bil v prvem tednu statistično najslabši tekmovalec v modri ekipi. Drugega, ki bo moral v izločitveni dvoboj, pa bo tokrat morala določiti statistično najboljša tekmovalka Karolina Siročič, ki pa se te naloge nič kaj ne veseli.

"Jaz upam, da se bomo to skupinsko odločili, ker jaz res nočem biti na tem mestu," je v pogovoru s sotekmovalko Piko povedala Karolina. "Jaz se zelo težko odločim. Tudi če bom dala pobudo, da se moramo skupaj odločiti, bom še vedno jaz tista, ki se bo morala odločiti o tem," je še dodala in priznala, da je vse skupaj še težje, ker so se v prvem tednu že uspeli znotraj ekipe zelo povezati.

Koga in na kakšen način bo Karolina izbrala za izločitveni dvoboj z Jako, bomo izvedeli v nocojšnji epizodi.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

