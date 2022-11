Jadran po preobratu do zmage na prvi tekmi za obstoj #video

Po zmagi nad Mehiko tekmovalci niso imeli veliko časa za počitek in celjenje ran, saj jih je takoj čakala prva tekma za obstoj. Triglavu je na tekmi kazalo zelo dobro, nato je sledil preobrat Jadrancev in statistično najslabša tekmovalec in tekmovalka iz rdeče ekipe bosta morala v boje za obstanek v šovu.

Osrednja novica dneva pa je bila novost na tekmah za obstoj. Jure je naznanil, da bosta poslej vsakič izpadla po dva tekmovalca. Poleg tega se bodo tudi tokrat pomerili za zapestnici. Prva tekma za obstoj na Crossfitu se je začela z navalom Triglava. Kot da jim je bilo dovolj porazov, svojim modrim nasprotnikom niso pustili dihati. Prve tri točke so šle njim in povedli so s 3:0.

Potem pa so se prebudili tudi pri Jadranu. Dvakrat zapored so z diski hitreje izbili vse toteme in si priborili naslednji dve zmagi. Ampak potem se je športna sreča znova prevesila k rdečim. Pospravili so dve točki in se veselili delnega rezultata 5:2. Naslednji štrije dvoboji so pokazali, kako izenačeni sta v resnici obe ekipi. Izmenoma sta si priborili vsaka po dve zmagi in rezultat je narasel na 7:4.

Potem pa vstajenje modrih. Kot da so se spomnili, da imajo dva tekmovalca manj. Priborili so si kar štiri točke zapored, dve od njih je s svojim odličnim ciljanjem dosegla Rozi. Naslednjo točko za Triglav je dosegla Lina in dobili smo izenačenje na 8:8. Na obeh klopeh so potekala mrzlična bojna posvetovanja. Ampak, Jadranci so bili odločni. Izbojevali so si še dve zmagi in prva tekma za obstoj je bila njihova. Tokratni zapestnici pa sta šli na roki Tea in Rozi.

Prva dva udeleženca izločitvenih dvobojev sta tako postala statistično najslabša tekmovalka in tekmovalec iz rdeče ekipe. To sta Naja in Angel. Njuna nasprotnika bomo dobili na drugi tekmi za obstoj, ko se bo vedelo, ali bomo spremljali le rdeče ali rdečo-modre izločitvene boje.

Po tekmi je bil med najbolj razočaranimi ravno Angel, ki se je na tekmi s svojimi nastopi sicer izkazal, a je vseeno statistično najšibkejši tekmovalec v rdeči ekipi. Kaj je ob tem povedal Janu Klobasi, ki na tekmi zaradi poškodbe ni nastopil, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

