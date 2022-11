Šok v Exatlonu: Prihaja novo pravilo #video

Tekmovalci ekip Triglav in Jadran niso imeli veliko časa za proslavljanje zmage na mednarodni tekmi proti Mehiki, saj jih že nocoj čaka pomembna preizkušnja – prva tekma za obstoj v tem tednu. A še preden so se tekmovalci pognali po poligonu Crossfit, jih je voditelj Jure Košir obvestil, da se pravila nekoliko spreminjajo.

"Vstopili smo v zadnjo tretjino Exatlona, zato so tukaj spremembe. V tem tednu nas bosta namreč zapustila kar dva tekmovalca. Eno dekle in en fant. Današnja poražena ekipa bo v izločitveni dvoboj poslala statistično najšibkejša tekmovalca in tekmovalko. Če ista ekipa izgubi tudi jutri, bo obema nasprotnika izbral statistično najmočnejši tekmovalec. Če pa jutri izgubi druga ekipa, bosta druga dvobojevalca statistično najšibkejša tekmovalca iz te ekipe," je tekmovalcem razkril voditelj in poskrbel za kar nekaj presenečenih obrazov. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako se bo končala nocojšnja prva tekma za obstoj, lahko preverite ob 20. uri na Planetu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri

