Nekateri prestrašeni, drugi navdušeni: poglejte, kaj čaka tekmovalce #video

Nocoj ob 20. uri bomo v Exatlonu spremljali še zadnjo tekmo za motivacijo. Tokratna nagrada je res nekaj posebnega. Nekateri tekmovalci so o tem že dolgo sanjarili, spet druge pa je bilo kar nekoliko strah.

Še ta teden bodo tekmovalci tekmovali v ekipah, v finalnem tednu pa se bodo borili vsak zase. Pred njimi sta tako še zadnji tekmi za obstoj, še pred tem pa se bodo pomerili na tekmi za motivacijo, ki jo bo gostil poligon Vražja kupola. Da bodo tekmovalci tudi tokrat dali vse od sebe, bo poskrbela zelo posebna nagrada za zmagovalno ekipo.

"Nagrada ne bo kar tako. Če sem malo bolj natančen, pa če še malo bolj konkretno povem, pa če še malo čakam in vas pustim na trnih ... Zmagovalci bodo bogato nagrajeni, in sicer bodo plavali z delfini in morskimi psi," je dramatično razkril voditelj oddaje Jure Košir.

Večina od tekmovalcev je bila ob tem izjemno navdušena, v rdečem taboru najbolj Klara. "To sem si že dolgo želela. Plavati z morskimi psi, če bodo še delfini, še toliko bolje. Jaz res upam, da nam uspe," je povedala in napovedala, da bo na tekmi dala vse od sebe.

Rozi na drugi strani je priznala, da jo je morskih psov zelo strah, bi pa to vseeno rada izkusila. Za njeno sotekmovalko Nežo pa je znano, da ni največja ljubiteljica vode. "Jaz nisem ravno vodni oboževalec, imam pa zelo rada živali in na televiziji rada gledam morske pse. Če bom umrla z njimi, bom vsaj na Karibih, tako da se bom potrudila," je povedala v šali.

Katera ekipa bo uspešnejša in se bo za nagrado lahko odpravila na nepozabno dogodivščino, bomo videli v nocojšnji oddaji.

