"Četudi ima rojstni dan, mu ne bom popuščal!" #video

"Kljub rojstnemu dnevu so misli usmerjene v izločitveni dvoboj, še vedno je to prioriteta in vse misli so trenutno na poligonu," je povedal Angel Stratorski, ki je priznal, da je nenavaden občutek imeti rojstni dan in hkrati biti na trnih zaradi negotove usode v šovu.

"Danes se borim proti svojemu sostanovalcu. Mare je res legenda, zelo v redu fant, ampak to je šov, to je tekmovanje in ko pride do tega, gledam na vsakega svojega nasprotnika enako. Danes sva nasprotnika, naj zmaga najboljši," je še povedal o svojem nasprotniku v današnjem internem dvoboju, ki bo odločil, kdo iz rdeče ekipe bo moral v izločitveni dvoboj za obstanek v šovu.

"Ne glede na to, da ima Angel danes rojstni dan, danes na poligonu popuščanja ne bo. Grem stoodstotno v izločitveni boj. Kaj bo to prineslo, bomo pa videli," pa je današnji dvoboj pokomentiral Angelov današnji nasprotnik Marko Špiler. V drugem današnjem internem dvoboju se bosta pomerila člana modre ekipe Tadej Ambrožič in Aleš Žontar.

Kdo od četverice se bo moral tokrat posloviti od Exatlona, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

