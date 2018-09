V enem dnevu šov zapustili kar štirje barovci! #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Druga sobotna oddaja v živo in dogajanje tik po njej sta postregla s številnimi presenečenji in šokantnimi razpleti. Emi je preklical rumeni karton Lari, oblikovali sta se dve skupini, šov pa so v enem dnevu zapustili kar štirje barovci.

Voditelja večera Jasna Kuljaj in Domen Kumer sta že na začetku oddaje šokirala gledalce z novico, da je v Baru samo še štirinajst tekmovalcev, nato pa sta se posvetila najbolj odmevnim dogodkom preteklega tedna. In teh ni bilo malo ...

Foto: Ana Kovač

Kot največjo preizkušnjo in uspeh za tekmovalce sta izpostavila otvoritveni večer Bara za obiskovalce. "Ne da se izpostaviti, kdo je delal najbolj pridno, vsak se je trudil po najboljših močeh," je o otvoritvi povedala Sara, ki je bila poleg Sandija tedenski vodja. "Lahko bi bil še kakšen obiskovalec več, vendar smo bili zadovoljni tako z gosti ko z izkupičkom," pa je dodal Sandi. Pohvalil jih je tudi bar menedžer Emi, ki je kot najbolj marljivo mravljico večera pohvalil Karmen.

Izpostavili pa so tudi dogajanje po otvoritvi, ki se je iz veselja prelevilo v dramo in glasne prepire med tekmovalci. Najbolj burno reakcijo je imel Žiga, medtem ko je Lara prejela prvi opozorilni karton, saj ni upoštevala navodil vodje. "Zamujanje me spremlja celo življenje. V šolo, službo ... Oči mi pravi, da bom še na lastni pogreb zamudila," se je v zagovor pošalila Lara.

Vodji tedna pa izbrala tudi dve ekipi. Lara, Erik, Gregor, Tea, Karmen in Noemi so prišli pod okrilje Sandija, Katarina, Matej, Jasmina,Kristian, Žiga, Maruša pa pod okrilje Sare.

Izbira skupine je izjemnega pomena, kajti skupini bosta med seboj tekmovali. Tista skupina, ki bo v enem tednu zaslužila več, bo zmagovalna in s tem si bo prislužila varnost pred izločanjem v prihodnjem tednu. Skupina, ki bo ustvarila manj prometa, pa bo poražena. Dva tekmovalca iz poražene skupine se bosta sedla na vroči stol in eden izmed niju bo moral Bar in igro za 50 tisoč evrov za vedno zapustiti.

Šokiral pa je tudi Emi. "Prvič, zadnjič in nikoli več se ne bo zgodilo to, za kar sem se odločil sedaj. Lari bom izbrisal kazenski rumeni karton," je povedal bar menedžer. Njegovo pojasnilo je bilo, da se je Lara poboljšala, saj je bolj resno pristopila k delu in tudi popiva ne več.

Foto: Ana Kovač

Večeraj pa sta šov zapustila Tamara in Grega. Tamara je dobila tri kazenske rumene kartone, saj je kršila pravila Bara."To sem storila namenoma. Ko me je obiskal fant, sem se odločila, da si želim iti domov, kjer me čaka še kup položnic," je pojasnila Štajerka. Na drugi strani pa je prekipelo Gregi. "Dovolj imam vsega, devetdeset odstotkov vas bo tako ali tako veselih, da zapuščam šov," so bile zadnje besede, ki jih je Ljubljančan namenil sotekmovalcem.

Foto: Planet TV

In kot da to ni bilo dovolj: Voditelja sta na koncu oddaje povprašala barovce, ali si še kdo od njih želi zapustiti šov. Za ta korak se je na presenečenje vseh prisotnih odločila Karmen, ki je odšla domov k otrokom.

In ko smo po koncu oddaje v živo mislili, da je končno konec preobratov, ste lahko vsi, ki ste na Planetu spremljali Bar v živo, videli še enega. Tik po koncu oddaje v živo se je tudi Katarina odločila, da zapusti bitko za glavno nagrado 50.000 evrov. Emi se je skušal z njo pogovoriti, a Katarina je ostajala neomajna, spakirala kovčke in zapustila Bar.

