Preobrat: tekmovalka se je vrnila v Bar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotna oddaja Bar na Planet TV je postregla s številnimi presenečenji in šokantnimi razpleti. Epilog - šov so zapustili kar štirje tekmovalci. Toda ko je že kazalo, da je presenečenj konec, je sledil še en nepričakovan zasuk. Tekmovalka, ki je že spakirala kovčke in zapustila stanovanje barovcev, je ugotovila, da je prezgodaj, da bi vrgla puško v koruzo.