Oksana končno prišla nazaj v Bar #video

Potem ko je pred tremi tedni Oksana morala zaradi družinskih težav zapustiti šov, je Ukrajinka končno našla čas in obiskala svoje nekdanje sotekmovalce. Priznala je, da jih je zelo pogrešala in da je potrebovala kar nekaj časa, da se je navadila na življenje brez kamer.

Tudi tekmovalci so bili navdušeni, da jih je Oksana končno obiskala in jim povedala, da je težave v družini uspešno rešila. 34-letnica je v spovednici povedala, da pogreša sotekmovalce in Bar. Z veseljem bi se tudi vrnila v bitko za 50 tisoč evrov, če bi bilo to mogoče in predvsem če bi ji to dovolila otroka.

Sicer pa je priznala tudi, da je potrebovala kar nekaj časa, da se je spet privadila na življenje zunaj šova. Po prihodu domov se je namreč še kar nekaj časa ozirala za kamerami, pogrešala pa je tudi svoj mikrofon, ki ga imajo sicer tekmovalci šova vedno pri sebi.

Nekaj utrinkov njenega obiska si lahko ogledate v spodnjem posnetku, več pa v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

