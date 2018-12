Barovci izvedeli, kdaj bo veliki finale šova #video

V resničnostnem šovu Bar ostaja še devet tekmovalcev v boju za 50 tisoč evrov. Ker je bitka za glavno nagrado fizično in psihično naporna, so se mnogi razveselili, ko so izvedeli datum velikega finala.

Barovci tokrat niso pričakovali prihoda bar menedžerja Emija, ob njegovem prihodu pa so slutili, da se obeta še en nepričakovan zasuk, ki bo spremenil potek dogajanja v šovu.

Toda ni bilo tako. Emi jim je namesto tega izdal novico, ki so jo vsi že nestrpno pričakovali. Veliki finale resničnostnega šova Bar se bo odvil v soboto, 5. januarja. Nekateri so se te novice razveselili, drugi pa so priznali, da so se na bivanje v šovu tako navadili, da bi tam vztrajali vse do poletja. Več v videu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.