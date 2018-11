Napetost v Baru narašča: huda kri tudi med Niko in Teo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Živci nekaterim barovcem vse bolj popuščajo. Zagotovo so k napetosti dodatno pripomogle nominacije, na katerih je bilo jasno, da je v igri hudo taktiziranje. Potem ko sta se malce sporekla Nika in Sandi okrog umazanega točilnega pulta, sta se na hitro sprli še Nika in Tea.