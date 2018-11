Sandi: Srečko je problematičen #video

Menedžer bara Emi je med jutranjim pogovorom Sandija in Teo vprašal, kakšni se jima zdijo novi barovci. Njuni odgovori so Emija precej presenetili.

Stari barovci so po nekaj skupnih dneh pod isto streho lahko že nekoliko bolje spoznali nove barovce in razumljivo je, da so jim nekateri bolj, drugi pa manj pri srcu. Emija je zanimalo, kakšno mnenja imata o novincih Tea in Sandi. Tea je povedala, da ji je trenutno najljubši Srečko, na včerajšnjih nominacijah pa se ji je zelo zamerila Nika, ki ni znala utemeljiti svojih plusov in minusov.

Sandiju je najmanj pri srcu Gašper, za problematičnega pa je označil Srečka. Ta naj bi bil glavni krivec za nesoglasja znotraj ekipe novih barovcev. Zakaj se Sandiju Srečko zdi težaven, si poglejte v spodnjem videu.

