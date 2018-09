Barovci se že pripravljajo na Veliko otvoritev Bara #foto

Vselitve so za nami, novopečeni barovci pa razkriti. Prvi dnevi so bili zanje ne le polni presenečenj s strani spoznavanja novih obrazov in šova, pač pa so za pestro in vroče dogajanje poskrbeli tudi sami. Če smo natančnejši, sta bila v glavnih vlogah Žiga in Lara, ki sta že prvo noč poskrbela za vroče dogajanje. Toda kljub lahkotnemu in zabavnemu začetku, bodo barovci morali kaj kmalu zavihati rokave in pokazati svoje veščine tudi za šankom.