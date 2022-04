Alenka Bratušek: Ta problem bomo po volitvah z lahkoto rešili #video

"Na neki način bo to, kdo bo mandatar, manjša težava. Prepričana sem, da jo bomo po volitvah z lahkoto rešili. Najprej moramo prepričati ljudi, da se volitev udeležijo. Volilna udeležba je ključ do spremembe in to je to. Po 24. aprilu se bomo pa ukvarjali s tistimi 'manj težkimi' težavami – kaj, kje, kdo," je prepričana Alenka Bratušek.

Foto: Bojan Puhek



Pred vstopom v politiko je bila zaposlena na ministrstvu za finance, kjer se je ukvarjala z državnim proračunom. Na državnozborskih volitvah 2011 je bila izvoljena za poslanko državnega zbora. Po izstopu iz Pozitivne Slovenije je ustanovila lastno stranko Zavezništvo Alenke Bratušek, pozneje preimenovano v Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov, danes stranka SAB. Med letoma 2013 in 2014 je bila prva predsednica vlade. Stranka SAB se je v parlament prebila leta 2014, ko je poslansko mesto zasedla tudi Bratuškova. Po volitvah 2018 Bratuškova za poslanko ni bila izvoljena, je pa v 13. vladi njena podpredsednica, prevzela je resor za infrastrukturo, ki ga je vodila do odstopa vlade, 13. marca 2020. Trenutno je poslanka v državnem zboru in predsednica SAB. Alenka Bratušek se je rodila v Celju, 31. marca 1970. Osnovno šolo je obiskovala v domačem Žalcu. Po maturi na Srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju je leta 1994 diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Leta 2006 je na Fakulteti za družbene vede magistrirala iz menedžmenta. Od leta 2004 do 2012 je bila članica Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskave javnega mnenja vaši stranki kažejo, da je na robu vstopa v parlament. Kako relevantne so za vas te napovedi? Verjamete raziskavam javnega mnenja?

Bom začela z raziskavami izpred štirih let, kjer je bil na teh anketah naš rezultat še bistveno slabši, okoli odstotka in pol. Na koncu smo prepričali 5,11 odstotka volivcev. Velikega poudarka tem anketam tako ne dajemo, seveda pa opravljamo tudi svoje in smo lahko povsem mirni.

Si pa želimo, in to je naš cilj, da 24. aprila to vlado zamenjamo, ker je po naši oceni ta vlada neodgovorna, javnofinančno neodgovorna. Za seboj bo pustila daleč najslabšo situacijo v zadnjih letih. V nekaterih segmentih me spominja na leto 2008, ko smo prav tako imeli dobro gospodarsko rast, potem pa se je gospodarski položaj čez noč obrnil, bila je recesija in gromozanske finančne težave za Slovenijo. Imam občutek, da se zgodba ponavlja – gospodarski položaj se slabša, ukrajinska kriza absolutno dodaja svoje in v prihodnji vladi bodo spet potrebni ljudje z dobrim javnofinančnim znanjem.

Trenutno ima koalicija KUL glede na raziskave javnega mnenja skupaj manj podpore kot Gibanje Svoboda. Kdo bo torej mandatar, če levosredinske stranke dobijo večino v parlamentu?

"Naš skupni cilj je, da to vlado zamenjamo," je poudarila Alenka Bratušek. Foto: Bojan Puhek Na neki način bo to, kdo bo mandatar, manjša težava, oziroma sem prepričana, da jo bomo po volitvah z lahkoto rešili. Najprej moramo prepričati ljudi, da se volitev udeležijo. Tu se dnevno res trudimo z obiski na terenu, saj je to ključno.

Volilna udeležba je ključ do spremembe in to je to. Po 24. aprilu pa se bomo ukvarjali s tistimi "manj težkimi" težavami – kaj, kje, kdo. Ker naš program je jasno določen, stvari, ki jih bomo popravljali, imamo jasno dorečene.

V prihodnjem mandatu bodo nadaljevali tudi delo na dveh ključnih področjih:

Kaj napovedujete za čas po volitvah? Bo levi sredini uspelo sestaviti koalicijo? Bo ta proces preprost?

O veliko stvareh se že pogovarjamo, iskali bomo skupni imenovalec, zato da Slovenijo postavimo nazaj na pravo pot. Stranka SAB je seveda zagotovilo, da bo glas za upokojence v novi levosredinski vladi zelo glasen.

To je še dejala o sestavi koalicije:

Je po vašem Robert Golob nov obraz, kot ga predstavljajo nekateri mediji? Če pogledamo samo Gibanje Svoboda: Robert Golob je v svoji stranki združil veliko kadrov iz vseh propadlih levih strank v zadnjih 20 letih. Od LDS, Zaresa, Pozitivne Slovenije … Že znotraj stranke ima dovolj ljudi z izkušnjami za tri vlade. Verjamete, da se boste lahko uspešno dogovorili za koalicijo z Gibanjem Svoboda?

Prepričana sem, da bomo štiri stranke KUL, katere del je tudi SAB, skupaj z Gibanjem Svoboda sestavili močno, trdno levosredinsko vlado, ki bo vsekakor popravila napake te vlade in zagovarjala stvari, ki jih v veliki meri zagovarjamo tudi v SAB: prehranska neodvisnost, energetska neodvisnost, upokojenci.

Pri upokojencih moram izpostaviti dve ključni stvari: dolgotrajna oskrba, ki kljub sprejetemu zakonu ni rešila praktično ničesar, ampak stvari samo še poslabšala, bo ena od ključnih zadev za stranko SAB, ki jih bomo dali na mizo. Prav tako povezan z upokojenci je tudi demografski sklad, ki bi zagotovil dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne. Ampak ne na način, kot si je to predstavljala ta vlada, temveč da bi bila sredstva demografskega sklada namenjena izključno pokojninam.

Ko so mediji poročali o Golobovih prihodkih, ste verjetno zasledili, da so bili v nekaj letih milijonski. Je za vas sprejemljivo, da direktor podjetja v državni lasti toliko služi?

Imamo nadzorne inštitucije in nadzorni svet tega podjetja, ki določa višino plače. In če je bilo karkoli narobe, bi morali to ugotoviti pravočasno. Da se je to pojavilo v javnosti prav v času, ko se je izpostavil gospod Golob, morda ni najbolj korektno. Če je karkoli bilo narobe, pa morajo odgovarjati tisti, ki so tako visoko plačo določili.

Dejstvo pa je, da je energetika področje, kjer so plače v Sloveniji kar visoko nad povprečjem.

"Za stranko SAB bi bilo pomembno, da se v Sloveniji manj pogovarjamo o minimalnih plačah, ker, kakorkoli jo določimo, naj bo to neto 600, 650, 700 evrov, s tem ni preprosto preživeti v Sloveniji. Mi se zavedamo, da je močno gospodarstvo temelj socialne države in na koncu tudi višjih pokojnin. Potrebujemo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, zato da bodo delavci na koncu imeli višje plače in pokojnine," je o visokih plačah nekaterih posameznikov v Sloveniji še povedala sogovornica. Foto: Bojan Puhek

Vaš vstop v najvišjo politiko se je pravzaprav začel s Pozitivno Slovenijo Zorana Jankovića. Kako vidite to, da Janković zdaj podpira Roberta Goloba in ne vas? Ste z Jankovićem še v stiku?

Že nekaj časa nisva bila v stiku. Pred leti sva se sicer srečala ob nekem kosilu, vsak s svojo skupino ljudi. Spregovorila sva nekaj besed.

Takrat smo se politično razšli. Na našem kongresu, na naših predstavitvah članov gospoda Jankovića ni bilo, niti ga nismo povabili. Si pa želim, da se po teh volitvah ne ponovi zgodba iz tega mandata. To je, da se desna vlada sestavi z levimi volivci. Spomnimo se levega bloka z DeSUS, ki ga je ravno tako podprl gospod Janković, in ti glasovi so na našo žalost končali v desni vladi.

Volivci morajo zato res dobro premisliti, komu dati glas. Naj ga dajo ljudem, ki jih poznajo, a ne po besedah, temveč po dejanjih. Torej ljudem, ki volivcev nismo in jih tudi nikoli ne bomo izdali. Ljudem, ki to, kar govorimo, tudi naredimo.

Kako pa komentirate objave našega medija o primeru "farmacevtka"?

Če je karkoli od tega res, je nedopustno. Povem pa lahko, da sama nisem bila deležna kakšnih podobnih stavkov ali zadev. Absolutno pa je nedopustno, da se v letih 2021, 2022 sploh pogovarjamo o tem. Kot ženska sem zgrožena, če je karkoli od tega res.

Kako gledate na rusko invazijo v Ukrajini? Kako ocenjujete sankcije proti Rusiji?

Ta agresija je vsekakor nedopustna in to je še ena stvar, za katero si nisem predstavljala, da jo bomo leta 2022 gledali po televiziji. To so posnetki kot iz 2. svetovne vojne. Hkrati pa ob tem vedno poudarim, da se bo tudi ta vojna, tako kot vse druge, končala za mizo in diplomacija je tista, ki bo temu naredila konec. Vedno je bilo tako in tudi tukaj bo. Vmes pa, na žalost, umirajo popolnoma nedolžni ljudje.

"Mislim, da Slovenija v določenih točkah preveč 'solira'," je o pogledu na rusko ofenzivo v Ukrajini dejala Bratuškova. Foto: Bojan Puhek Ključno se mi zdi poudariti enotnost Evrope ob vseh korakih, ki jih delamo na tem zahodnem delu. Menim, da Slovenija v določenih točkah preveč "solira", in to ne koristi ne rešitvi problema ne Sloveniji. Zelo pomembno bi bilo, da smo kot Evropa enotni in tako smo tudi močnejši pri pritiskih na Rusijo. Pa ne gre samo za obisk v Kijevu, gre tudi za to, da je naš predsednik vlade na neki način grozil z jedrskim orožjem – da ni samo Rusija tista, ki ga ima –, mislim, da je bil prvi, ki je začel pisati o embargu na ruski plin, pa še danes tega ni … To so zadeve, ki vsekakor ne pripomorejo k temu, da se stvari rešijo prej, kažejo pa neko neenotnost Evropske unije, kar seveda ni dobro.

Mi vedno poudarjamo enotnost in skupna stališča, sicer pa je absolutno prav, da so sankcije, ki so jih uvedli, bile uvedene.

Je po vašem Putin vojni zločinec?

Vse, kar dela v teh trenutkih, je nepredstavljivo, in tukaj ni drugih besed.

Kako pa je ruska invazija vplivala na vašo volilno kampanjo?

Seveda je. Ker se tudi na soočenjih veliko pogovarjamo o tem in temu se ne da ubežati. Vojna v Ukrajini vpliva tudi na življenje ljudi, vsak dan imamo višje položnice, cena hrane je višja, dražji so elektrika, plin, energenti … Vse se draži.

A osebno bi se mi zdelo prav, da se bolj kot o tem, kar Slovenija ne more rešiti, pogovarjamo o notranjepolitičnih stvareh oziroma o stvareh, ki so pomembne za življenja naših ljudi tukaj – kako bomo obrzdali inflacijo, kako bomo zagotovili ljudem, da bodo lahko s svojo pokojnino preživeli in si lahko plačali oskrbnino v DSO (Dom starejših občanov, op.p), kako bomo mladim zagotovili dostop do prvega stanovanja, kako bomo povečali samooskrbo s hrano, kako bo Slovenija postala energetsko neodvisna. Vse to so teme, o katerih bi se morali, po moji oceni, bolj vsebinsko pogovarjati v tej volilni kampanji.

Kakšno je vaše trenutno stališče o medijih v državi? Kaj so neodvisni mediji? Radi bi sankcionirali "lažne novice". To trenutno delata Rusija in Kitajska …

Lažne novice je vsekakor treba preprečiti, to je treba sankcionirati, tudi z denarno kaznijo. Če se nekje o nekom pišejo lažnive stvari, je to treba sankcionirati.

Kot neodvisnost razumemo to, da vi kot novinarka lahko vprašate karkoli in vam urednik ne reče, kateri odgovor boste v medijih objavili in katerega ne, ker uredniku ali pa lastniku morda ni všeč. To nikakor ne pomeni, da mediji do situacij niste kritični, ampak da objektivno predstavite vse stvari. To je to, kar bi si mi želeli – da ljudem posredujete informacije na način, da se človek lahko odloči, kaj je res in kaj ni res, ne da mu novinar položi besede v usta.

Absolutno pa je nedopustno, da kdorkoli prepreči novinarju, da zapiše to, kar misli, da pove to, kar misli, da v oddajo povabi gosta, ki ga on želi. Novinarji morate imeti neko avtonomijo pri svojem delu, ker če je ni, je to tudi konec demokracije … Saj ste tudi novinarji neki branik demokracije.

Pri pravni državi in svobodi medijev ta država absolutno ni na pravi poti, še meni Bratuškova. "Skrbi nas, da gremo s to vlado po zelo podobni poti kot Orban na Madžarskem." Foto: Bojan Puhek

Omenili ste Rusijo in Kitajsko, jaz bom Madžarsko. Pri pravni državi in svobodi medijev ta država absolutno ni na pravi poti in nas skrbi, da gremo s to vlado mi po zelo podobni poti kot Orban na Madžarskem. Pri svojih načrtih v zdaj že četrtem mandatu je veliko uspešnejši, kot so politiki v Sloveniji – na srečo –, ampak prav zaradi tega, da se to ne ponovi v Sloveniji, je treba 24. aprila na volitve in takšnim praksam narediti konec.

Komu pa vi verjamete pri spremljanju novic iz Ukrajine?

Prepričana sem, da ste slovenski mediji odigrali pravo vlogo, da do ljudi spravite prave informacije. Ker pa imajo večje televizije več možnosti, da so novinarji na kraju samem, spremljam tudi kar nekaj svetovnih medijev. Lahko pa rečem, da je poročanje v Sloveniji o ukrajinski krizi praktično takšno, kot na vsem zahodu.

Kaj bi spremenili pri STA, saj je agencija normalno financirana? Kaj bi spremenili pri RTV Slovenija? Organizacijo se vodi na enak način že od leta 1991. Zakaj je vse to naenkrat problem? Politika je imela ves čas vpliv na delovanje RTV Slovenija. Ali ne gre le za politični boj? Zakaj je politični vpliv na RTV Slovenija naenkrat problem?

Prvič, STA je bil brez financiranja javne službe skoraj leto dni. To je prva katastrofa in to je bila velika napaka. In drugič, verjamem, da se spomnite pozivanja vidnih predstavnikov SDS, naj se ne plačuje RTV-prispevka, čeprav je to zakonsko določeno. To je bila druga velika napaka te stranke oziroma njenih vidnih politikov.

Ne spomnim se, da bi pod katerokoli prejšnjo vlado bilo tako množično nasprotovanje odločitvam vodstva RTV. Na ulici ni bil zgolj en novinar, ampak skupina novinarjev, ki so povedali, kaj vse je narobe, kakšne pritiske izvajajo nad njimi, kaj lahko poročajo in česa ne. To, da si direktor pravne službe mimo zakonskih pravil RTV dovoli odločati, kdo je parlamentarna stranka in kdo ne, je nedopustno. To so stvari, ki jih prej na RTV ni bilo.

Da predsednik programskega sveta komentira politična soočenja na drugi komercialni televiziji (Planet TV, op. p.), je nedopustno. In to so stvari, ki jih prej ni bilo, danes pa se dogajajo. In da si predsednik programskega sveta – vemo, da je skrajni desničar – dovoli ocenjevati, ali bi bilo za stranko SAB slabo, če pride v parlament, je nedopustno. Take stvari se prej niso dogajale.

V zakonu je določeno, kako je sestavljen programski svet. Prepričani smo, da bo to eden od prvih zakonov, ki ga bo treba popraviti. In če politika ostane udeležena s predstavniki v programskem svetu, si mi že nekaj let zavzemamo, da bi vsaka stranka, ki je v parlamentu, imela v programskem svetu enega člana. Skratka, da so v tem programskem svetu zastopane vse politike in vse stranke, ki so jih ljudje izvolili. To izraža neko voljo ljudi.

Da so zdaj prisotne samo SDS, DeSUS, NSi in SNS – ker se DeSUS in SNS deklarirata za opozicijo, pa vemo, da to ni nobena opozicija –, preprosto ni prav.

Kako pa komentirate odhajanje slovenskih novinarjev v politiko? Recimo Mojca Šetinc Pašek, nekdanja urednica na RTV, zdaj kandidira za Gibanje Svoboda.

Novinarji imajo tako kot vsak drug človek pravico kandidirati. Je pa verjetno po teh kandidaturah, ker ni edina, vrnitev v novinarstvo, sploh pa v notranjepolitična uredništva, nehigienična in bi bila kar malo smešna.

Kakšen pa je vaš komentar o trenutni aferi z nakazili GEN-I zasebnemu podjetju novinarke Vukovićeve?

Afere ne poznam prav dobro. To bodo morali pojasniti tisti, ki so storitve naročili in plačevali, če so jih res. Ni pa to edini medij, ki naj bi ga GEN-I sponzoriral ali financiral, kot radi rečete novinarji. Tudi Nova24 je med njimi, pa verjetno še kakšen.

Ste se sami kadarkoli sestali z Vesno Vuković na kakšnem sestanku?

Poznam jo še iz časov, ko je bila novinarka na Dnevniku in sva se še v moji prejšnji službi na ministrstvu za finance srečali na kakšni novinarski konferenci. Potem pa nič več.

Sta govorili tudi o zadevah, ki ne spadajo v okvir njenega novinarskega dela?

Če je tiskovna konferenca, potem veste, da bi se težko pogovarjali o drugih stvareh. Nisva imeli takšnega odnosa, da bi "debatirali o vsem živem".

Držijo neuradne informacije, da je pri vas, ko ste bili še predsednica vlade, lobirala proti privatizaciji enega od državnih podjetij?

Ne drži.

Na našem portalu smo poročali o nakupu stanovanja Bojana Kumra, ki je direktor Elektro energije in nekdanji sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. Generalni sekretar je bil tudi v času, ko ste bili vi ministrica.

Tega primera ne poznam. Iskreno, sploh nisem vedela, da gospod Bojan Kumer ima stanovanje v Ljubljani. Če ga je kupil na zakonit način, kot vsi drugi, s tem ne bi smelo biti večje težave.

Septembra nas najverjetneje spet čaka novi val koronavirusa. Kaj bo pod morebitno levosredinsko vlado, katere članica bo SAB, drugače?

"Na način 'Uživajte, dokler lahko,' se v tako težkih položajih ne komunicira, pa čeprav je bila to res velika in težka, popolnoma neznana preizkušnja, tudi za vlado. A napake so verjetno vplivale tudi na to, da Slovenija ni najboljša pri spopadanju z epidemijo." Foto: Bojan Puhek Predvsem se bodo ukrepi sprejemali na podlagi strokovnih predlogov, predvsem bodo ti ukrepi veljali za vse ljudi enako; torej ministrica na večerji brez maske, ali pa minister v gostilni, ki je zaprta zaradi ukrepov - ne. Prav tako ne bo kazni za ljudi, ki na cesti jedo rogljičke. Pravila, ki jih postavimo, morajo veljati za vse in še pomembneje je, da se teh pravil ne sme spreminjati iz dneva v dan, čez noč. Mislim, da je ljudi to najbolj jezilo, da niso niti vedeli, kaj velja.

Kako ocenjujete delo zdajšnje vlade? Veliko govorite o korupciji zdajšnje vlade, pa vendar Stožice, maketa 2. tir ... V kar nekaj aferah se je pojavila tudi vaša stranka. Kako nam zagotavljate, da bo drugače v novi levosredinski vladi?

Kot sem že poudarila: to, kar govorimo, tudi delamo. Kot stranka nimamo nobene korupcijske afere, pri nas kandidirajo ljudje, ki nikoli niso bili kaznovani ali danes niso v kazenskem postopku.

Kaj v SAB aktualni vladi očitajo o delu, si poglejte v spodnjem videoposnetku: