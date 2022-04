Dnevna meritev moči strank: bo Šarcu uspelo, Bratuškovi pa ne?

Med opredeljenimi anketiranci bi jih največ podprlo stranko SDS, in sicer 27,5 odstotka vprašanih, je pokazala zadnja raziskava agencije Parsifal. Podpora se je sicer zmanjšala za eno odstotno točko. Za 2,5 odstotne točke je podpora zrasla Gibanju Svoboda, ki za SDS zaostaja za 2,1 odstotne točke. Na tretjem mestu sledi SD Tanje Fajon s podporo 10,9 odstotka, v parlament bi se uvrstile še štiri stranke, in sicer NSi, Levica, Povežimo Slovenijo in LMŠ. Medtem ko bi pred zaprtimi vrati po tokratni meritvi spet ostali Naša dežela in SAB.