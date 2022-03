Seks za službo: Zoran Janković vse zanikal in znova podprl Roberta Goloba

"Ne vem, če bi sploh komentiral, kajti ne samo da je upravno sodišče prve stopnje zadevo zaključilo, ampak je tudi višje sodišče potrdilo ta sklep in tega ni. Konec koncev gre za nek zapis dveh, ki delata na NPU, in jaz pravim, da govorita stvari, ki se niso zgodile. Ampak jaz mislim, da je SDS strah, da bo izgubila volitve. Jaz sem napovedal, da podpiram Gibanje Svoboda in sem prepričan, da bo doktor Golob odličen predsednik vlade. Želim si, da ta država spet dobi levo sredino," je na včerajšnji novinarski konferenci o uradnem zaznamku kriminalistov v zadevi farmacevtka dejal ljubljanski župan Zoran Janković.

Na Siol.net smo prejšnji teden objavili doslej javnosti prikriti uradni zaznamek in dodatni uradni zaznamek višje kriminalistične inšpektorice Liljane Vogrinec in višjega kriminalističnega inšpektorja Tihomirja Žgavca o tem, kaj je župan Ljubljane in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković v zameno za zaposlitev farmacevtke pričakoval in v svoji pisarni tudi dobil, pozneje pa se je zglasil tudi še pri njej doma, "kjer sta pač imela spolne odnose".

Zaradi tega zaznamka je odvetnik Miha Kozinc kriminalista ovadil, da naj bi zlorabila svoj položaj. Morda tudi zaradi tega, da bi še ta zaznamek izločil kot dokaz. Posnetki za Jankovića nerodnih pogovorov so bili že prej uničeni, ker so tožilci "pozabili" pravočasno sprožiti kazenski postopek.

Janković in Golob sta sodelovala že v Pozitivni Sloveniji, kjer je bil Janković predsednik, Golob pa podpredsednik. Foto: Bor Slana/STA

Janković se je sicer prejšnji konec tedna udeležil tudi konvencije Gibanja Svoboda, kjer je dejal, da lahko na volitvah računajo na njegov glas in podporo Ljubljane.