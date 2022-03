Nika Kovač ne obsoja Jankovića na Golobovi konvenciji

V Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, so se odzvali na kritike, ki naj bi jih zaradi članka Siola slišala njihova predsednica. V članku " Farmacevtka: želela si je, da bi jo imel nekdo rad in je ne bi le izkoriščal " smo po volilni konvenciji stranke Roberta Goloba, kjer je bil Zoran Janković častni gost, razkrili uradni zaznamek višje kriminalistične inšpektorice Liljane Vogrinec in višjega kriminalističnega inšpektorja Tihomirja Žgavca o tem, kako je Zoran Jankovič "zrihtal" zaposlitev Katarine Ravnikar za intimnosti. Kovačeva je v odzivu zatrdila, da so dejanje Jankovića v preteklosti večkrat obsodili. Tega, da je bil Janković častni gost Golobove volilne konvencije, v tem odzivu ne komentira in ne obsoja. Je pa obsodila Siol.net.

Po objavi doslej javnosti prikritega uradnega zaznamka policije, ki kaže, kaj bi naj župan Ljubljane in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković v zameno za zaposlitev farmacevtke Katarine Ravnikar pričakoval in v svoji pisarni (in pozneje tudi drugje) dobil, so se na družbenem omrežju Facebook z daljšim zapisom oglasili z Inštituta 8. marec. V članku smo jih tudi javno vprašali, kako razumejo, da je stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba kot častnega gosta na konvenciji gostila Jankovića. Zanimalo nas je, kako komentirajo vsebino zaznamka, ali so zanje takšne zlorabe oblastnih položajev v politiki sprejemljive in ali podpirajo takšno ravnanje nosilcev oblasti. Odgovorov nismo prejeli.

Direktorica inštituta Nika Kovač pa je danes na Facebooku v čustvenem videoposnetku sporočila, da so se do "zadeve farmacevtka" opredelili večkrat in jo obsodili. Nič pa se ni odzvala na Jankovićevo udeležbo na Golobovi predvolilni konvenciji zadnji vikend, o čemer smo spraševali.

Janković se je zadnje dni močno vključil v začetek volilne kampanje. Fotografiral se je v Ljubljani tudi s predsednico SD Tanjo Fajon, novinarskim političnim aktivistom Blažem Zgago, ki kandidira za stranko SD, in poslancem SD Markom Koprivcem. Zato smo enaka vprašanja kot Kovačevi poslali tudi strankam GS, SD in LMŠ Marjana Šarca, s katerim kot podizvajalec predvolilno sodeluje Inštitut 8. marec, ki se javno razglaša za nosilca kampanje #metoo v Sloveniji.

Na naša vprašanja ne odgovarjajo več

Kovačeva je v posnetku pojasnila, da so se v inštitutu odločili, da ne bodo več odgovarjali na novinarska vprašanja Siola, ker gre za propagandno trobilo oblasti, "ki laže in zavaja".

Glede očitkov Nike Kovač, da smo razkrili "ime žrtve", bi opozorili, da so povsem neresnični. Identiteta Katarine Ravnikar je bila javno razkrita že na samem začetku afere. Ime je javnosti že dolgo znano. V medijih je bila objavljena tudi fotografija farmacevtke, za kar pa se v članku nismo odločili. Zahteve, da bi morali identiteto Ravnikarjeve prikrivati, so cenzorske narave, namenjene pa so predvsem odvračanju pozornosti in obrambi zlorabe. Nevladne organizacije pristojnosti, da bi cenzurirale medije in onemogočale obveščanje javnosti, nimajo.

Ljudje. Danes dobivamo številne pozive zakaj se nismo opredelili do "zadeve farmacevtka". To so manipulacije. Odgovarjamo: smo se. Več v posnetku. Objavil/a Inštitut 8. marec dne Sreda, 23. marec 2022