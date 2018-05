Orban prihaja v Slovenijo podpret Janšo

Slovensko demokratsko stranko bo na jutrišnji volilni konvenciji v Celju obiskal tudi madžarski premier Viktor Orban. Premier sosednje države velja za enega največjih podpornikov voditelja slovenske opozicije Janeza Janše. Poleg Orbana in Janše bo eden glavnih govornikov na konvenciji tudi vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v EP Manfred Weber.

Avtokratski in nedemokratičen način vladanja

Orban je na aprilskih volitvah s svojo stranko Fidesz v parlamentu ponovno osvojil dvotretjinsko večino. Na dan ustanovnega zasedanja madžarskega parlamenta se je v Budimpešti zbralo več tisoč protestnikov, ki so se združili, da bi skupaj oblikovali opozicijo proti Orbanu. Orbanov način vladanja sicer velja za precej avtokratskega in nedemokratičnega, zaradi česar je bil v preteklosti že tarča številnih kritik evropskih voditeljev.

Junckerjeva zaušnica

Predsednik Evropske komisije Jean-Claud Juncker ga je pred leti na zasedanju v Bruslju tudi pozdravil s "Pozdravljen, diktator" in mu dal zaušnico. Orban se je sicer večkrat znašel na nasprotnih bregovih z evropskimi politiki in voditelji, tudi zaradi nasprotovanja beguncem oz. begunskim kvotam.

Po 80 letih ugasnila časnik in radijska postaja

Foto: Reuters Le nekaj dni po volitvah je po 80 letih ugasnil tudi Magyar Nemzet, eden od dveh večjih do vlade kritičnih časnikov. Oddajanje je končala tudi radijska postaja, ki je del iste medijske skupine. Lastnik skupine je bil nekoč tesen prijatelj z Orbanom, po njunem sporu, ko je postal eden od njegovih glasnih kritikov, pa so državna podjetja prenehala oglaševati v njegovih medijih, zmanjšalo pa se jim je tudi število naročnikov. To je medijsko skupino vodilo v finančne težave.

Vladajoča stranka obvladuje javne medije

Vladajoča stranka Fidesz, ki je na oblasti od leta 2010, si je podredila javne medije, velike deleže v zasebnih medijih pa so kupili Orbanovi zavezniki. Ti imajo v lasti skoraj vse regionalne dnevnike in radijske frekvence, ki pokrivajo celotno državo, kupili pa so tudi glavni opozicijski časnik Nepszabadsag, ki je nehal izhajati že leta 2016.

Močan Orbanov vpliv v Sloveniji

Vpliv Vikorja Orbana je močno opazen tudi v Sloveniji. Madžarska medijska podjetja, ki so tesno povezana s tamkajšnjim premierjem oziroma stranko Fidesz, so v zadnjih letih precej povečala svoj vpliv pri nas. V začetku lanskega leta so madžarska podjetja prevzela večinski lastniški delež v medijskem projektu Nova24TV, ki so ga v SDS pripravljali z denarjem članov in podpornikov. Julija lani so odkupila še podjetje, ki izdaja tednik Demokracija, strankarsko glasilo SDS.

Orban je že večkrat obiskal Slovenijo. Tesne vezi ima zlasti s prvakom SDS Janezom Janšo, ki ga je v Sloveniji tudi večkrat obiskal. Nazadnje maja lani, ko ga je podprl na kongresu SDS.