Po Orbanovi zmagi ugasnil madžarski politični časnik

Magyar Nemzet, eden od dveh večjih do vlade kritičnih madžarskih častnikov, je danes po 80 letih nehal izhajati. Pri časniku so kot razlog navedli finančne težave, mnogi pa menijo, da se s tem kažejo vse slabši pogoji za svobodo medijev po tem, ko je v nedeljo na parlamentarnih volitvah na Madžarskem spet zmagal konservativni premier Viktor Orban .

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zaradi finančnih težav smo se lastniki odločili, da bomo z 11. aprilom prenehali vse aktivnosti, zato bomo tako fizični časnik kot njegovo spletno različico zaprli," so zapisali na svoji spletni strani. Ker pa je časnik prenehanje delovanja najavil ravno dva dneva po zmagi Orbana, mnogi menijo, da ima prenehanje izhajanja politične dimenzije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ugasnil je tudi Radio Lanchid

Tudi radijska postaja, ki je v lastništvu iste medijske skupine, je prenehala delovati. Njen televizijski novičarski kanal Hir TV bodo še naprej oddajali, a bodo primorani zmanjšati stroške, še poročajo.

Po sporu z Orbanom je šlo navzdol

Lastnik omenjene medijske skupine je tajkun Lajos Simicske, ki je bil nekoč tesen prijatelj premierja, danes pa je eden od njegovih glasnih kritikov. Po njunem sporu so državna podjetja prenehala oglaševati v njegovih medijih, zmanjšalo pa se jim je tudi število naročnikov, zato so poslovali z izgubo.

Preberite še:

Velika zmaga Viktorja Orbana, ki je še bolj utrdil svojo oblast

Opazovalci Ovseja kritični do enakopravnosti na volitvah na Madžarskem #video

Kot pišejo madžarski mediji, naj bi se Simicske Orbanu skušal maščevati prek svojega medija. Zdaj, ko je videl njegovo dvotretjinsko zmago, pa naj bi ugotovil, da se ni več vredno boriti, pravi analitik Tamas Boros. Dodal je še, da naj bi se glede na rezultate volitev bal vladnega maščevanja, zato je medij raje umaknil.

Preostala le dva neodvisna medija

Vladajoča stranka Fidesz, ki je na oblasti od leta 2010, si je podredila javne medije, velike deleže v zasebnih medijih pa so kupili Orbanovi zavezniki. Ti imajo v lasti skoraj vse regionalne dnevnike in radijske frekvence, ki pokrivajo celotno državo, kupili pa so tudi glavni opozicijski časnik Nepszabadsag, ki je nehal izhajati že leta 2016.

Na Madžarskem sta tako ostala le dva večja neodvisna medija, in sicer index.hu, ki ga vodi prijatelj Lajosa Simicska, in nemška televizija RTL. Prav tako zdaj izhaja samo še en neodvisni nacionalni časnik Nepszava, ki pa ima manjši doseg kot Index, še poročajo tuje tiskovne agencije.