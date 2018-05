Viktor Orban prispel v Slovenijo izrazit podporo SDS

Še preden se je Orban odpravil na dogodke SDS, ga je v Lendavi sprejel prvi mož madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ferenc Horvath. Video: Planet TV

Poleg predsednika SDS Janeza Janše in Orbana bo zbrane v Celju nagovoril tudi vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfred Weber.

Na listi SDS tudi ribič Silvano Radin

SDS se je na parlamentarne volitve podala z vsemi aktualnimi poslanci. Ob njih pa na strankini listi kandidirajo še nekatera prepoznavna imena, med njimi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs, evropska poslanka Patricija Šulin, nekdanji minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač ter nekdanja državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar.

Med širše poznanimi kandidati SDS za tokratne volitve sta denimo tudi operna pevka Alenka Gotar, ki je Slovenijo zastopala na Evroviziji, ter koprski ribič Silvano Radin, ki je zaradi hrvaškega neupoštevanja arbitražne sodbe iz sosednje države prejel že vrsto plačilnih nalogov.

Med kandidati so štirje doktorji znanosti in 13 magistrov

V stranki so pojasnili, da je na njihovi listi 39 žensk. Enajst kandidatov je mlajših od 35 let, najmlajši kandidat pa je rojen leta 1996. Med kandidati so štirje doktorji znanosti in 13 magistrov znanosti.

Kot so zapisali v SDS, kandidatke in kandidate druži prizadevanje za skupno dobro, za blaginjo in varnost slovenskih državljanov. V središče programov postavljajo slovensko tradicijo, jezik in kulturo. Ob tem pa v stranki med drugim napovedujejo, da bodo Slovenijo decentralizirali, okrepili lokalno samoupravo ter pomagali razvojno ogroženim regijam, mestom in občinam.

Odpraviti nameravajo tudi "prvorazrednost" in neupravičene privilegije lažnih elit ter povsod uvesti enaka merila za vse.