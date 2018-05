"Madžari v Sloveniji so z Orbanovo politiko izredno zadovoljni"

Kandidat za poslanca madžarske narodne skupnosti odločno zavrača namigovanja, da naj bi v primeru izvolitve v državnem zboru govoril madžarsko. Foto: STA

Za sedež poslanca madžarske narodne skupnosti se bosta na junijskih parlamentarnih volitvah potegovala dva kandidata. Poleg predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in lendavskega podžupana Ferenca Horvatha bo za omenjeni položaj kandidirala še svetnica v lendavskem občinskem svetu in predsednica krajevne skupnosti Dolga vas Gabriela Sobočan.

"Namigovanja, da bom v državnem zboru govoril madžarsko, so smešna"

Kampanja za poslanca madžarske manjšine je očitno v polnem teku, saj je Horvath pred srečanjem z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom odločno zavrnil namigovanja, da bo v primeru izvolitve v državni zbor v hramu demokracije govoril madžarsko:

"Prvič sem to slišal v sredo in zdelo se mi je smešno. Tega nisem nikoli izjavil in o tem nikoli nisem razmišljal. Ne vem niti, ali za to obstaja pravna podlaga," omenjena namigovanja odločno zavrača Horvath.

Kot poudarja, bi na sejah lendavskega občinskega sveta lahko uveljavljal pravico do uporabe madžarščine kot drugega uradnega jezika, vendar pa stališča in argumente predstavlja v slovenščini: "Res je, da sem določene stvari na sejah predstavil v madžarščini, vendar sem jih nato pojasnil tudi v slovenščini, da so me razumeli vsi prisotni."

V primeru izvolitve v državni zbor se mu ne zdi smiselno, da bi v Ljubljani govoril madžarsko. "Ne vem, kdo si je to izmislil. Te čudne obtožbe verjetno izvirajo iz določenih krogov," še pojasnjuje Horvath, ki od današnjega srečanja z Orbanom pričakuje veliko.

Madžarski premier Viktor Orban bo na kongresu SDS podprl kandidaturo stranke in prvaka Janeza Janše na junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Foto: STA

Manjšina izjemno zadovoljna z Orbanovo politiko do zamejskih Madžarov

Kot je pojasnil, bo predsedniku madžarske vlade predstavil delo narodne skupnosti v preteklih letih ter ideje in načrte za prihodnost: "Nova madžarska vlada je že nakazala, da bo Madžarom v zamejstvu in narodnim manjšinam na Madžarskem še naprej posvečala veliko pozornosti, kar je dobro izhodišče in popotnica tudi za sodelovanje s porabskimi Slovenci."

Prejšnja madžarska vlada je po njegovih besedah za Madžare v zamejstvu naredila več kot druge predhodne vlade v Budimpešti, zato so v Prekmurju z Orbanovo politiko izredno zadovoljni.

"Kar zadeva politiko na splošno pa, če nekdo na Madžarskem tretjič zapored dobi volitve z dvotretjinsko večino, to veliko pove o priljubljenosti določene stranke oziroma politika," poudarja Horvath, ki pravi, da ne v Sloveniji ne na Madžarskem ni član nobene politične stranke.

Madžarski premier Viktor Orban je v Budimpešti včeraj uradno prisegel za tretji zaporedni mandat na čelu madžarske vlade. Foto: Reuters

"Orban je znotraj narodne skupnosti najbolj priljubljen madžarski politik"

Čeprav med pripadniki madžarske narodne manjšine v Sloveniji niso izvajali javnomnenjskih raziskav, je Horvath prepričan, da je Orban znotraj madžarske skupnosti v Prekmurju "najbolj priljubljen madžarski politik".

Na kritike, ki letijo na račun madžarskega premierja zaradi obravnave beguncev, omejevanja svobode medijev in poskusov zaprtja Sorosove univerze v Budimpešti, Horvath odgovarja, da je medijsko poročanje o dogajanju na Madžarskem tudi v slovenskih medijih večkrat napihnjeno in nekorektno.

"Pojavlja se veliko netočnosti, nejasnih informacij, pa tudi nepravilnosti. Volivci imajo vedno prav, in če nekdo dobi volitve s tako veliko večino, vsekakor uživa podporo večine," še meni Horvath.

Pred ustanovnim zasedanjem madžarskega parlamenta se je v torek zvečer v središču Budimpešte zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti Orbanovi vladi. Foto: Reuters

Kritiki Orbanu očitajo avtokratski in nedemokratičen način vladanja

Spomnimo, da je Orban na aprilskih volitvah s svojo stranko Fidesz v parlamentu ponovno osvojil dvotretjinsko večino. Na dan ustanovnega zasedanja madžarskega parlamenta se je v Budimpešti zbralo več tisoč protestnikov, ki so se združili, da bi skupaj oblikovali opozicijo proti Orbanu. Orbanov način vladanja velja za precej avtokratskega in nedemokratičnega, zaradi česar je bil v preteklosti že tarča številnih kritik evropskih voditeljev.

Le nekaj dni po volitvah je po 80 letih ugasnil tudi Magyar Nemzet, eden od dveh večjih do vlade kritičnih časnikov. Oddajanje je končala tudi radijska postaja, ki je del omenjene medijske skupine. Lastnik skupine je bil nekoč Orbanov tesen prijatelj, po njunem sporu, ko je postal eden od njegovih glasnih kritikov, pa so državna podjetja prenehala oglaševati v njegovih medijih, zmanjšalo pa se jim je tudi število naročnikov. Medijsko skupino je to vodilo v finančne težave.

Madžarska medijska podjetja so v zadnjih letih svoj vpliv močno povečala tudi v Sloveniji. V lasti Madžarov sta tako SDS-ova televizija Nova24TV kot tudi tednik Demokracija. Foto: STA

Močan vpliv Orbana tudi v slovenski medijski krajini

Vladajoča stranka Fidesz, ki je na oblasti od leta 2010, si je podredila javne medije, velike deleže v zasebnih medijih pa so kupili Orbanovi zavezniki. Ti imajo v lasti skoraj vse regionalne dnevnike in radijske frekvence, ki pokrivajo celotno državo, kupili pa so tudi glavni opozicijski časnik Nepszabadsag, ki je prenehal izhajati leta 2016.

Vpliv Viktorja Orbana je med drugim močno opazen tudi v Sloveniji. Madžarska medijska podjetja, ki so močno povezana s tamkajšnjim premierjem oziroma stranko Fidesz, so namreč v zadnjih letih močno povečala svoj vpliv pri nas. V začetku lanskega leta so madžarska podjetja prevzela večinski lastniški delež v medijskem projektu Nova24TV, ki so ga v SDS pripravljali z denarjem članov in podpornikov.

Julija lani so odkupila še podjetje, ki izdaja tednik Demokracija, sicer strankarsko glasilo SDS. Orban je že večkrat obiskal Slovenijo. Tesne vezi ima zlasti s prvakom SDS Janezom Janšo, ki ga je v Sloveniji tudi večkrat obiskal, nazadnje maja lani, ko je Orban Janšo podprl na kongresu SDS.