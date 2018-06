Katere stranke so najbolj podprli mladi volivci

Stranka SDS je pridobila večino volivcev v vseh starostnih kategorijah, najbolj očitno večino pa ima med najstarejšimi volivci. Najmlajši so se odločali tudi za Levico. Ta ima med parlamentarnimi strankami najvišji delež volivcev mlajših od 25 let. Najvišji delež mlajših od 45 let pa ima SNS.

SDS pobrala večino v vseh starostnih kategorijah

Stranka SDS je na parlamentarnih volitvah pobrala največji delež glasov v vseh starostnih kategorijah. V najmlajših starostnih kategorijah (18-24 let in 25-44 let) je za SDS svoj glas namenil približno vsak peti volivec. V starejših starostnih kategorijah je bila premoč še višja. V starostni kategoriji med 45 in 64 let je za SDS glasovalo 24 odstotkov udeležencev volitev in med najstarejšimi (stari 65 let ali več) dobrih 28 odstotkov udeležencev volitev.

Prednost SDS pred drugo uvrščeno stranko je v vsaki starejši starostni kategoriji večja. Pri najmlajših je za SDS volila četrtina več udeležencev volitev kot za najbližjega zasledovalca. V starostni kategoriji med 25 in 44 let je za SDS volilo polovico več, v starostni kategoriji med 45 in 64 let skoraj enkrat več in v najstarejši starostni kategoriji več kot enkrat več volivcev kot za drugo uvrščeno stranko.

Mladim blizu tudi Levica in Lista Marjana Šarca

V obeh najmlajših starostnih kategorijah je poleg stranke SDS največ volivcev podprlo stranki Levica in Lista Marjana Šarca. Več kot deset odstotkov udeležencev volitev, starih med 25 in 44 let, je podprlo še SMC.

Najmlajši so med parlamentarnimi strankami najmanj podpore namenili strankama DeSUS in Stranki Alenke Bratušek. Stranki sta skupno prepričali tri odstotke najmlajših volivcev. To je skoraj enkrat manj podpornikov pri najmlajših, kot jih ima stranka SNS sama. Hkrati imata obe stranki premalo volivcev, da bi se med najmlajšimi sploh uvrstili v parlament. Podobno sta stranki najmanj priljubljeni tudi v starostni kategoriji med 25 in 44 let, kjer ju je skupaj podprlo dobrih pet odstotkov volivcev.

Starejšim blizu Lista Marjana Šarca

V starejših starostnih kategorijah (45 let ali več) je med najbolj priljubljenimi poleg SDS stranka Lista Marjana Šarca. Ta je druga glede na delež volivcev tako v starostni kategoriji starih med 45 in 64 let kot kategoriji starih 65 let ali več. Več kot deset odstotkov volivcev je v obeh najvišjih starostnih kategorijah podprlo še stranko SD. Stranko DeSUS je med najstarejšimi volivci podprlo manj kot deset odstotkov volivcev.

V najstarejših starostnih skupinah se je med parlamentarnimi najslabše odrezala stranka SNS. Stranka se med najstarejšimi glede na delež volivcev niti ne bi uvrstila v parlament.

Največ mladih med svojimi volivci ima Levica

Najvišji delež volivcev starih med 18 in 24 let med svojimi volivci ima Piratska stranka Slovenije. Dobra četrtina njenih volivcev je mlajša od 25 let. Skoraj tri četrtine njenih volivcev je mlajših od 45 let.

Izmed parlamentarnih strank ima med svojimi volivci najvišji delež mlajših od 25 let Levica, tej sledita NSi in SNS. Najvišji, to je več kot polovični delež volivcev mlajših od 45 let, ima SNS. S 45 odstotki volivcev, mlajših od 45 let, je blizu tudi Levica. Sledi ji stranka NSi, kjer je mlajših od 45 let 42 odstotkov volivcev.

Na drugi strani ima največji delež volivcev starih nad 65 let stranka DeSUS, kjer je mlajši od 65 let le vsaki deseti volivec. V Stranki Alenke Bratušek je starejših od 65 let 80 odstotkov njihovih volivcev in pri stranki SD dobrih 72 odstotkov volivcev.