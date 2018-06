H komu so romali volivci Mira Cerarja

Od zadnjih parlamentarnih volitev leta 2014 so najzvestejši svoji stranki ostali volivci SDS, največ prestopnikov pa je med nekdanjimi volivci SMC. Ti so prispevali skoraj polovico glasov Liste Marjana Šarca ter večino glasov v strankah Levica in Stranka Alenke Bratušek.

Največ novih volivcev je volilo Janšo

Glede na podatke vzporednih volitev, ki jih je za Siol.net in Planet TV opravil inštitut Mediana, so se za najzvestejše volivce izkazali tisti, ki so oddali glas za stranko SDS. Za stranko Janeza Janše je volilo 86 odstotkov tistih, ki so tudi leta 2014 na glasovnici obkrožili SDS. Štiri odstotke volivcev stranke SDS je letos glas namenilo stranki NSi in skoraj dva odstotka Listi Marjana Šarca. SDS je stranka, ki je dobila tudi največji delež glasov volivcev (18,8 odstotka), ki se leta 2014 volitev niso udeležili.

Peščica od Cerarja romala k Janši

Od strank, ki so se uvrstile v parlament, je najmanj glasov stranki SDS prevzela stranka SMC. Za stranko SMC se je odločilo 0,4 odstotka nekdanjih volivcev SDS. Na drugi strani je dobre štiri odstotke volivcev stranke SMC iz leta 2014 letos svoj glas oddalo stranki SDS.

Foto: Ana Kovač

Podporniki Bratuškove so dokaj zvesti

Sledi ji Stranka Alenke Bratušek, ki jo je ponovno volilo skoraj tri četrtine volivcev iz leta 2014. Slabih sedem odstotkov volivcev iz leta 2014 je glas tokrat namenilo Listi Marjana Šarca in dobrih pet odstotkov Levici. Najmočnejša parlamentarna stranka SDS je Stranki Alenke Bratušek prevzela dober odstotek volivcev.

Blizu glede na zvestobo volivcev je tudi stranka NSi. Gre za stranko z najvišjim deležem volivcev, ki so svoj glas iz leta 2014 letos podelili SDS.

Polovica volivcev SMC letos glasovala za preostale stranke na levici

Na drugi strani si je letos premislilo in izbralo novo stranko največ volivcev stranke SMC. Pri enaki izbiri je vztrajala slaba tretjina njenih volivcev iz leta 2014. Dobra petina volivcev SMC je letos raje izbral Listo Marjana Šarca in 12 odstotkov Levico. Njena konkurenca na levici (Lista Marjana Šarca, Levica, Stranka Alenke Bratušek in SD) si je razdelila skoraj polovico glasov, ki so bili leta 2014 namenjeni stranki Mira Cerarja.

Pri izbiri stranke DeSUS je vztrajala polovica volivcev iz leta 2014, pri izbiti stranke SD pa 58 odstotkov volivcev. Dobrih 12 odstotkov volivcev stranke DeSUS iz leta 2014 je letos volilo Listo Marjana Šarca. Osem odstotkov volivcev je spremenilo svoj glas v glas za zmagovalko volitev. Upokojence je v svoji predvolilni kampanji močno nagovarjala tudi Stranka Alenke Bratušek. Stranki DeSUS je prevzela slabih sedem odstotkov glasov z volitev leta 2014.

Šarec in Levica na volišča pripeljala tudi nekaj novih volivcev

Foto: Bojan Puhek Lista Marjana Šarca je nova stranka in zato še nima zvestih volivcev. Skoraj polovico njene volilne baze prestavljajo nekdanji volivci stranke SMC. Skoraj petino predstavljajo volivci, ki na prejšnjih volitvah niso sodelovali, in dobro desetino volivci preostalih, v letu 2014 neparlamentarnih strank. Nekdanji volivci najmočnejše stranke SDS so Listi Marjana Šarca prispevali tri odstotke njenih glasov.

SMC pomagal Levici in Alenki Bratušek

Levica je največ svojih glasov, to je skoraj 30 odstotkov, dobila od nekdanjih volivcev stranke SMC. Njeni volivci v letu 2014 (volivci koalicije Združena levica) so stranki prinesli komaj petino doseženih glasov. Dobrih 18 odstotkov volivcev je Levica dobila na račun tistih, ki v letu 2014 niso glasovali, in 13 odstotkov od tistih, ki so v letu 2014 glasovali za stranko SD.

Podobno kot Levica je tudi Stranka Alenke Bratušek od bivših volivcev SMC dobila več glasov kot od svojih volivcev v letu 2014. Desetino glasov so stranki prispevali nekdanji volivci SD in osem odstotkov tisti, ki leta 2014 niso glasovali. Nekdanji volivci stranke DeSUS so prispevali sedem odstotkov glasov.

Jedro volivcev (71 odstotkov) stranke SDS predstavljajo njeni nekdanji volivci. Dobrih deset odstotkov glasov predstavljajo volivci, ki se prejšnjih parlamentarnih volitev niso udeležili, in pet odstotkov volivci, ki so leta 2014 volili stranko SMC.